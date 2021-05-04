وزيرة الهجرة تهنئ مصريا بالخارج لحصوله على جائزة التميز العلمى

جدة - نرمين السيد - هنأت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتور طارق عبد العزيز، لحصوله على جائزة التميز العلمى لعام 2021 من الجمعية الأمريكية لعلم وظائف الأعضاء (American Physiological Society) فى مجال أبحاث الكلى، ضمن أفضل 5 باحثين ما بعد الدكتوراه.





وأكدت السفيرة نبيلة مكرم، وفقا لبيان صحفى، أن هذا النجاح مدعاة للفخر والاعتزاز، مضيفة أن المصريين بالخارج لديهم القدرة بأن يكونوا خير سفراء لمصر عن طريق علمهم وخبراتهم والخدمات التى يقدمونها للعالم من خلال هذا العلم.

وأعربت وزيرة الهجرة، خلال اتصال هاتفى أجرته مع الدكتور طارق عبد العزيز، عن تمنياتها له بمزيد من التقدم والنجاح فى مسيرته العلمية، مؤكدة أن "مصر تستطيع" ليس مجرد عنوان لمؤتمرات وزارة الهجرة للعلماء والخبراء بالخارج، ولكنه شعار وحقيقة وواقع لما يحققه المصريون بالخارج من نجاحات.

من جانبه، أعرب الدكتور طارق عبدالعزيز عن سعادته باتصال وزيرة الهجرة وتهنئة سيادتها له، وأوضح أن الدولة المصرية دائما تقف بجانب أبنائها فى السراء والضراء، مؤكدا استمرار عمله وسعيه لرفع اسم مصر فى جميع المحافل الدولية.

وحصل الدكتور طارق عبدالعزيز على جائزة التميز العلمى لعام 2021 حيث تم اختيار أفضل 5 باحثين من بين أكثر من 3000 باحث مشارك فى اجتماع علم الأحياء التجريبي. وقد قُدمت الجائزة تكريما له عن اكتشافه للبروتين المسبب لمرض ارتفاع ضغط الدم (Hypertension)، وهو نتيجة ارتفاع نسبة الأملاح فى الدم وعدم قدرة بعض القنوات العصبية (Epithelial Sodium Channel)، فى الكليتين على العمل بصورة طبيعية، وسيتم نشر البحث قريبا فى مجلة علمية عالمية مرموقة بعد اعتماد تسجيل البروتين الجديد.

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور طارق عبدالعزيز تخرج من كلية العلوم جامعة المنيا، وحصل على درجة الدكتوراه فى فسيولوجيا الأعصاب والسموم من جامعة جرونوبل الب بدولة فرنسا عام 2016 ثم ابتعث فى مهمة علمية إلى جامعة كيوتو بدولة اليابان عام 2018 وحاليا فى مهمة علمية بمركز العلوم الطبية بجامعة تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية.