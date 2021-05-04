موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري.. القنوات الناقلة

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يستعد النادي الاهلي لمباراته المقبلة امام فريق الاتحاد السكندري والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، يوم الخميس القادم.

خسر الأهلي في مفاجأة من العيار الثقيل من غزل المحلة في مباراته الأخيرة بهدف نظيف، ليتوقف رصيده عند النقطة 37 في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري، بفارق 4 مباريات عن الزمالك المتصدر، لكن فرصة المارد الأحمر لاتزال موجوده في ظل السعي على الصدارة، فهو متأخر عن الفارس الأبيض بمباراتين.

القنوات الناقلة

وتذاع المباراة عبر قنوات أون تايم سبورتس، مباريات الدوري المصري.

موسم الاتحاد السكندري غير اي موسم تمام عن سابقيه، فالفريق يسير بخطى ثابتة ويتواجد في المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 29 نقطة، بفارق الأهداف فقط عن المصري الرابع، وقد تعادل في الديربي السكندري في المباراة الأخيرة له في الدوري مع نادي.

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وكشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن توقيع عقوبات على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بعد الخسارة أمام غزل المحلة في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز في المباراة التي أقيمت على ملعب المحلة، الملعب الذي يعد قاهر لأندية الدوري الممتاز.

موعد المباراة

فيما يستعد النادي الأهلي لمباراته أمام غريمه التقليدي الزمالك والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف يوم الأثنين 5/10.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الثامن برصيده إلى النقطة 27 ، بينما تجمد رصيد الأهلي عند النقطة 37 في المركز الثاني، وبفارق 4 نقاط عن الزمالك ولا يزال يتبقى للأحمر مباراتين.

اخر خسارة تلقها الأهلي كانت أمام فريق سموحة بنتيجة 2/1، خسائر حققها الأهلي بعد الهزيمة الثانية هذا الموسم رفقة المدرب الجنوب الإفريقي بيتسو موسيماني، نسردها لكم في السطور التالية.

فيما قد فرط من جديد الأهلي في الهدايا التي قدمها متصدر الدوري الزمالك بعدما تعادل الأخير مع بيراميدز بنتيجة سالبية .

تعادل الزمالك عاد للأهلي من جديد أمل الابتعاد في الصدارة حال الفوز على المحلة لكن المارد الأحمر تعثر من جديد.

وفرط الأهلي عندما فاز على الزمالك في القمة، وخسر لقاء سموحة في الجولة الذي تلت اللقاء بهدفين لهدف.