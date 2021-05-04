/629773/رئيس-سياحة-النواب-تطعيم-العاملين-بالقطاع-هام-للغاية-وله-مردود-إيجابى

صرحت النائبة نورا على، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أن تطعيم جميع العاملين بقطاع السياحة بلقاح فيروس كورونا ضرورة ملحة للغاية حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وتأمينهم ضد الفيروس، نظرًا لتعاملهم المباشر مع السائحين القادمين من مختلف الدول حول العالم.

رئيس سياحة النواب: تطعيم العاملين له أثر إيجابي

كما أشارت رئيس سياحة النواب، نورا على، إلى أن التطعيم للعاملين بالقطاع السياحى له أثر إيجابى قوى في تنشيط حركة السياحة الخارجية ، خاصة ونحن نستعد لعودة الوفود السياحية من جديد حتى يشعر السياح الأجانب بالأمان والاطمئنان فى التعامل مع العاملين بالفندق وذلك مع اتباع أيضاً الإجراءات الاحترازية المتبعة بكل دقة.

وطالبت النائبة نورا على، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، بسرعة الانتهاء من تطعيم جميع العاملين بقطاع السياحة بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء بلقاح فيروس كورونا، خلال الأيام القادمة لتكون جميع المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر جاهزة لاستقبال الوفود السياحية، بما فيها تطعيم جميع العاملين في شركات السياحة، ومراكز الغوص، والبازارات السياحية داخل الفنادق، والمحال السياحية، والأنشطة الأخرى داخل الفنادق حتى يكون نسبة التطعيم 100%.

وأكدت رئيس لجنة السياحة بالنواب أن إجراءات التطعيم للعاملين هام للغاية وتأتى في ضوء جهود الدولة المصرية والاهتمام بالصحة العامة والحفاظ على صحة العاملين والسائحين والمواطنين، بالإضافة لدعم قطاع السياحة والتصدى لجائحة فيروس كورونا المستجد، الأمر الذى سيكون له بالغ الأثر في انتعاش حركة السياحة الخارجية وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ودعمه المستمر لقطاع السياحة والعاملين به.