/629775/وزيرة-التخطيط-على-طاولة-اقتصادية-الشيوخ اليوم

تعقد لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور هاني سري الدين، رئيس اللجنة اجتماعاً لمناقشة مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، بحضور وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد.

مجلس الشيوخ يستأنف جلساته العامة

هذا ومن المقرر أن يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عقد الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، وذلك لاستكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكاتب لجان الطاقة والبيئة والقوى العاملة، الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974.

وكان مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، قد وافق نهائيا خلال جلسته العامة اليوم على مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيرى والمحال من مجلس النواب.