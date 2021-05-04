/629776/رحاب-عبد-الغني-المرأة-المصرية-حازت-على-ثقة-المجتمع-وأثبتت-قدرتها

أشادت النائبة رحاب عبد الغني، عضو مجلس النواب،عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالمكانة التي حصلت عليها المرأة بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، لافتة إلى أن مكانة المرأة، اليوم، أصبحت واضحة مثل الشمس تتحدث عن نفسها، في كافة المجالات وتشرق نجاحاتها في كافة النواحي.

رحاب عبدالغنى: المرأة أثبتت قدراتها

وأشارت النائبة رحاب عبد الغني، عضو مجلس النواب، إلى أن المرأة المصرية كتبت بنفسها تاريخ مجد، منذ مشاركتها في ثوره ١٩١٩ وحتى يومنا هذا، مؤكدة على كفاحها فى شتى المجالات لكى تثبت نفسها، ونجحت فى إثبات قدرتها الفائقة واجتياز كل الصعاب التى تواجهها المرأة فى حياتها.

ولفتت النائبة رحاب عبد الغني، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، إلي أن ثقة المجتمع بالمرأة يعد أكبر وأعظم تكريم لها، مشيرة إلي قدراتها على تحقيق النجاح وتوليها ارفع المناصب فى الدولة وفى كل المجالات حيث تقلدت الحقائب الوزراية الهامة فى الدولة.

تمكين المرأة سياسيا

‏وتابعت عضو مجلس النواب رحاب عبد الغني، أن تمكين المرأة سياسيا ومشاركتها فى الحياة السياسية من خلال تمثيلها نيابيا بنسبة 25%فى مجلس النواب و5 ٪ من المعينات وحصولها على 162مقعد برلماني، لتمثل كل أطياف الشعب المصرى وتكون صوت الشعب فى البرلمان.

اهتمام الرئيس السيسي بالمرأة

وأشادت النائبة رحاب عبد الغني، عضو مجلس النواب، بالاهتمام الذي أولته القيادة السياسية، بالمرأة خاصة بعد توجيهات الرئيس السيسي الدائمة لدعم المرأة، وإشراكها فى كافة المناصب والمؤسسات، مؤكدة على أن التاريخ سيذكر أن ما شهدته المرأة أعظم تكريم لها، لافتة إلي المبادرات الرئاسية المختلفة التي تدعم المرأة بكل أنواعها المعيلة والريفية والبدوية، ومساعدتها فى تخطي الصعاب التي تواجهها.

كما وجهت النائب رحاب عبد الغني عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحية شكر وتقدير للمرأة المصرية، أساس المجتمع، وأحد أهم عناصره تأثيرا فيه.