تاريخ مواجهات مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

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تقام اليوم الثلاثاء مباراة من العيار الثقيل بين فريقين باريس سان جيرمان ومانشستر يستضيف، علي ستاد الاتحاد، في مباراة دور النصف نهائي من دوري أبطال أوروبا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً

وموقع دوت الخليج يستعرض تاريخ مواجهات الفريقين قبل مواجهة الليلة

ستكون مواجهة نارية نظراً إلى سعى كلا الفريقين من أجل الفوز بتلك المباراة للوصول إلى المباراة النهائية.

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تواجه الفريقين في 3 مباريات سابقاً، حيث قد تمكن فريق مانشستر سيتي من الفوز خلال مباريتان، وخيم التعادل على الفريقين في مباراة واحدة.

موسم 2015-2016 التقى الفريقان في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وحقق السيتي بطاقة التأهل لنصف النهائي بعد فوزه على ملعبه 2-1 في الإياب، بعدما انتهى الذهاب بالتعادل 2-2 في باريس

استطاع بطل فرنسا فريق باريس سان جيرمان إزاحة منافسه بطل النسخة الماضية للبطولة فريق بايرن ميونخ الألماني بنتيجة المباراتين 3/3، رغم الخسارة بهدف نظيف في مباراة الاياب ليتأهل رسميا إلي دور نصف النهائي وملاقاة ملنشستر سيتي الأنجليزي.

أقيمت مباراة الذهاب في ستاد حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية، وانتهى بفوز السيتي بهدفين لهدف ليقترب أكثر من النهائي، حيث يكفيه التعادل أو الخسارة بهدفٍ دون رد للتأهل، أما الفريق الباريسي فيحتاج للفوز بهدفين نظيفين أو أي نتيجة بفارق هدف واحد أكبر من نتيجة الذهاب.

الذي حقق إنتصارا صعبا للغاية خارج أرضه عقب التأخر بهدف أمام مضبفه بروسيا دورتموند الالماني وفي عقر داره بهدفين مقابل هدف وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب بملعب الأتحاد بأنجلترا.

يذكر أن الفريقين يبحثان عن تحقيق اللقب الأول لهما في دوري أبطال أوروبا، حيث لم يسبق لأي منهما النجاح في تحقيقه.

ويكفي السيتي الفوز أو التعادل بأي نتيجة، أو حتى الخسارة بهدف دون رد فيما يحتاج باريس للفوز بفارق هدفين أو بفارق هدف مع تسجيل أكثر من هدفين.