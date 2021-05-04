/629778/الشيوخ-يعلن-خلو-مقعد-النائب-أحمد-عبد-العزيز-ويبدأ-فى-مناقشة-قانون-المهندسين

وفي بداية الجلسة، صدق المجلس على مضابط الجلسات من 8 إلى 12 دون أي ملاحظات من النواب خلال الجلسة.

رئيس الشيوخ يعلن خلو مقعد النائب أحمد عبدالعزيز

وأعلن رئيس المجلس المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلو مقعد النائب الراحل المعين وكيل لجنة الصحة والسكان النائب أحمد عبد العزيز محمد عبد العزيز والذي وافته المنية مؤخرا، وأخطر وزير الداخلية في رسالة رئيس المجلس بوفاته.

رئيس الشيوخ يطالب بالوقوف دقيقة حداد على روح النائب الراحل

وطالب رئيس المجلس، النواب بالوقوف دقيقة حداد على روح النائب الراحل وقراءة الفاتحة، مؤكدا أنه كان قيمة وقامة علمية كبيرة وطنية قدمت العديد من الإسهامات في مجال عمله.

وكان المجلس قد وافق خلال جلسته العامة السابقة من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون نقابة المهندسين.

ويهدف مشروع القانون الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للمهندسين وحمايتهم والحفاظ على حقوقهم، وكذا الحفاظ على كرامة المهنة، ووضع وتطبيق الأسس الكفيلة بتنظيم ممارسة المهنة، وأداء أعضاء النقابة لواجباتهم في خدمة البلاد ومراقبة تنفيذها، وتعبئة قوى أعضاء النقابة، وتنظيم جهودهم في خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية ومواجهة مشكلات التطبيق ، واقتراح الحلول المناسبة لها ، والاشتراك الإيجابى فى العمل الوطن. كما يهدف العمل على رفع مستوى الأعضاء من النواحي الهندسية والاجتماعية والمادية، وتأمين حياتهم ورعاية أسرهم اجتماعيا واقتصاديا وصحيا وثقافيا، والإسهام في دراسة خطط التنمية الاقتصادية، والمشروعات الصناعية والهندسية، والمساهمة في تخطيط برامج ومناهج بحيث تساير حاجات المجتمع وتخدم مصالحه، وتفي بمتطلباته، والعمل على تنمية ونشر البحوث والدراسات في مختلف المجالات الهندسية، وربط البحوث العلمية والهندسية بمواقع الإنتاج؛ وذلك بدراسة أساليب الإنتاج ووسائل تحسينه وزيادته، وتخفيض تكاليفه.

ويستهدف مشروع القانون العمل، على الارتقاء بالمستوى المهني والعلمي والعملي للمهندسين، لتحقيق أعلى جودة الأداء المهندسين والمنتج الهندسي ، ليتواكب مع التطورات التكنولوجية الحديثة ، ويتم تحقيق تلك الأهداف وفقا للقانون والنظام الداخلي للنقابة من خلال مراكز للدراسات الهندسية بأنواعها والتنمية المهنية المستدام. لقد أرسلت اليوم، الساعة 11:28 ص