/629781/ارتفاع-درجات-الحرارة-والعظمى-بالقاهرة-40-درجة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من استمرار الارتفاع في درجات الحرارة خلال 48 ساعة المقبلة، وذلك نتيجة كتلة هوائية شديدة الحرارة تهب من الاتجاه الشرقي يرافقها مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل علي مزيد من الارتفاع.

طقس شديد الحرارة

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه كمية الرطوبة النسبية تكون منخفضة كما تزداد فترات سطوع الشمس ولا يوجد سحب تعمل علي تشتتها. ويشهد اليوم الثلاثاء، ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل على كافة الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء:

القاهرة العظمى 40 درجة والصغرى 23 درجة. والإسكندرية العظمى 34 والصغرى 20 درجة. ومطروح العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجة. وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة. وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة. وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة

شديد الحرارة على جنوب البلاد

بينما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل على كافة الأنحاء.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء.