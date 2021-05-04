/629782/أيمن-محسب-يتقدم-ببيان-عاجل-لوزيرة-الصحة-لتداول-بروتوكولات-علاج-غير-معتمدة

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن تداول بروتوكولات علاج لفيروس كورونا عبر مواقع التواصل الاجتماعى غير معتمدة من قبل وزارة الصحة، مما يهدد بحياة المواطنين، خاصة فى ظل تزايد الأعداد الإصابات خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع دخول البلاد الموجة الثالثة للجائجة منذ أيام.

أيمن محسب: الفترة الأخيرة شهدت تداول بوتوكلات غير معتمدة

وأوضح عضو مجلس النواب، أيمن محسب، أن الفترة الأخيرة شهدت تداول العديد من بروتوكولات علاج فيروس كورونا غير المعتمدة من قبل وزارة الصحة، وذلك من خلال عدد من الصفحات الوهمية، أو تجارب أحد الأشخاص، ويتم تداول هذه البروتوكولات على أساس أنها المعتمدة من قبل الوزارة، فى حين أنه بالرجوع إلى المختصين هناك بعض الحالات خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة عليهم الحصول على أدوية مناسبة لهم تتماشى مع وضعهم الصحي.

أيمن محسب يحذر من الانسياق خلف المعلومات المغلوطة

وحذر عضو البرلمان، أيمن محسب، من الانسياق خلف هذه المعلومات التى يتم تداولها بشكل غير رسمى، مؤكدا أن الأمر قد يأتي بنتائج عكسية على المواطنين وخاصة كبار السن والأطفال، مما يستلزم توخي الحذر وعدم الانسياق خلف ما يتم تداوله خاصة فى هذه المسائل الهامة، والحرص دائما وأبدا على ارتداء الكمامة طوال الوقت خارج المنزل.

وطالب عضو مجلس النواب، وزارة الصحة فتح خط اتصال مباشر مع المواطنين، وتدشين حملات توعية عن بروتوكولات العلاج الرسمية والمعتمدة والحالات المرضية المسموح لها الحصول عليها، والحالات غير المسموح لها الحصول على هذه البروتوكولات، وفى نفس الوقت ضرورة التحذير من أية بروتوكولات غير غير رسمية متداولة للحفاظ على الصحة العامة.