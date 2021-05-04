صور.. الفريق التراس يزور مصنعى الطائرات وحلوان للصناعات المتطورة

جدة - نرمين السيد - شهد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع أمس الإثنين عددا من وحدات "العربية للتصنيع" بمنطقة حلوان، وهى مصنعى الطائرات وحلوان للصناعات المتطورة، وذلك فى إطار المتابعة الدورية لتطوير خطط الإنتاج وتدريب الكوادر البشرية بوحدات العربية للتصنيع، وللوقوف على آخر مستجدات العمل وتحديث خطوط الإنتاج وفقا لآليات التحول الرقمى والذكاء الاصطناعى.





ووفقا لبيان الهيئة العربية للتصنيع، اليوم الثلاثاء، تابع التراس خلال الجولة بمصنع الطائرات ورش التصنيع لتلبية احتياجات القوات الجوية، وأيضا ورش تصنيع المنتجات المدنية، وبمصنع حلوان تفقد ورش عمره الطائرات، وأيضا مصنع 30 يونيو داخل مصنع حلوان، المتخصص فى تصنيع مواسير البولى ايثيلين بمختلف أقطارها ووصلاتها والتى تعتمد عليها مشروعات البنية التحتية والمدن الجديدة. وفى ختام جولته، أكد رئيس العربية للتصنيع على العاملين أهمية مواصلة الجهد والتفان فى العمل واكتساب المهارات والخبرات الحديثة وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة، لتحقيق قيمة مضافة مرتفعة فى الصناعة الوطنية.

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