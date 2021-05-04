مجلس الشيوخ يعلن خلو مقعد النائب أحمد عبد العزيز

جدة - نرمين السيد - أعلن مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق خلو مقعد النائب أحمد عبد العزيز، الذى وافقته المنيه، وذلك بعد إخطار وزارة الداخلية رسميا المجلس بخلو المقعد.





ووقف أعضاء مجلس الشيوخ دقيقة حدادا على روح المرحوم النائب أحمد عبد العزيز، وكيل لجنة الصحة فى مجلس الشيوخ. ونعى مجلس الشيوخ النائب الراحل وألقى رؤساء الهيئات البرلمانية كلمات رثاء فى النائب.

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