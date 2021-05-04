صور.. وزير النقل يتابع تطوير طريق المعاهدة «السويس - الإسماعيلية»

جدة - نرمين السيد - تابع المهندس كامل الوزير وزير النقل، اليوم الثلاثاء، مشروع تطوير طريق المُعاهدة (السويس/ الإسماعيلية)، مواقع العمل فى المشروع الذى يعد أحد مشروعات المرحلة الثالثة من المشروع القومى للطرق، إذ يتم تطويره بطول 80 كم وعرض 13.9 م أسفلتى ليصبح الطريق 3 حارات فى كل اتجاه بدلا من حارتين فى كل اتجاه وذلك بإجمالى تكلفة 1.57 مليار جنيه.





كما تابع وزير النقل قطاعات الطريق المختلفة والتقى بالعمال والمهندسين، وأكد ضرورة العمل على مدار الساعة لسرعة الانتهاء من هذا المشروع الهام وفقا للموعد المخطط وأن يتم تنفيذ كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية خصوصا مع أهمية تطويره فى المساهمة فى تسهيل حركة تنقل المواطنين والمركبات على الطريق، بالإضافة إلى رفع معدلات السلامة والأمان على الطريق الذى يربط بين مدينتى السويس والإسماعيلية ويتقاطع مع طريق نفق الشهيد أحمد حمدى.



كما أكد الوزير ضرورة استمرار اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا فى مختلف مواقع العمل خصوصا وأن صحة وسلامة العاملين فى جميع المشروعات من أولويات وزارة النقل.



كما تابع وزير النقل أعمال إنشاء كوبريين علويين الأول مشروع (كوبرى جنيفة) تقاطع طريق امتداد جنيفة مع وصلة نفق الشهيد أحمد حمدى إذ يهدف الكوبرى إلى حل التقاطعات السطحية مع نفق الشهيد وربط طريق جنيفة مع طريق المعاهدة ويبلغ إجمالى طول الكوبرى 850 متر متر باتجاهين مروريين وبعرض 26 مترا لكل اتجاه بتكلفة 140 مليون جنيه والذى بلغت نسبة تنفيذه 99% لأعمال الكبارى، كما بلغت نسبة تنفيذ أعمال الطرق به 75%، والثانى مشروع إنشاء كوبرى (المعاهدة) بتقاطع المعاهدة مع امتداد طريق جنيفة ويبلغ إجمالى طول الكوبرى 550 مترا باتجاهين مروريين وبعرض 23 مترا لكل اتجاه وبتكلفة تقديرية 90 مليون جنيه، إذ بلغت نسبة تنفيذ أعمال الكبارى 99 %.



كما بلغت نسبة تنفيذ أعمال الطرق به 50%، وأكد وزير النقل أهمية تكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء من هذه الكبارى، مضيفا أن إنشاء هذه الكبارى يأتى فى إطار خطة وزارة النقل لتيسير حركة مرور الركاب والبضائع على الطرق السريعة ومنع التقاطعات السطحية.