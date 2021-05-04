«فاليو مصر» تطلق مبادرة الخبراء لتنمية قدرات الشباب الرقمية

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار تنمية قدرات الشباب الرقمية وثقلهم بالخبرات العملية والدولية، والربط بين الدراسة الأكاديمية والحياة العملية والتكنولوجيا الحديثة.

وتتضمن المبادرة سلسلة من الندوات التى تنظَم عبر الإنترنت، يجريها فريق من خبراء الشركة مع أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وتستمر المبادرة لمدة 3 أشهر ويتم عقد جلسة كل أسبوعين.

وتتناول الندوات العديد من مجالات التكنولوجيا المختلفة المتعلقة بمجال التحول الرقمى للسيارات، مع بعض الأمثلة العملية وحالات الاستخدام المشتركة باستخدام بعض مجالات السيارات التقنية.

وستستضيف كلية الهندسة بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب سلسلة ندوات "الخبراء" عبر الإنترنت من خلال قنواتها الرقمية، ذلك لإفادة قطاع كبير من طلاب البكالوريوس والدراسات العليا من مسارات الهندسة وعلوم الحاسب، بهدف دعم التوعية بأهمية التحول الرقمى ودور التكنولوجيا الحديثة فى بناء الثورة الصناعية.