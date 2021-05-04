العظمى بالقاهرة تصل 40 درجة.. تعرف على حالة الطقس غدا 23 رمضان

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس غدا الأربعاء، الموافق 23 من أيام شهر رمضان المعظم، حيث يشهد طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و جنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشرقية مائل للحرارة على السواحل الغربية.
وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل على كافة الأنحاء، موضحة أن غدا الأربعاء، يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى على فترات متقطعة.
وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء ، القاهرة الكبرى العظمى 40 درجة والصغرى 23 والوجه البحرى العظمى 40 درجة والصغرى 22 ، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 29 درجة والصغرى 19 درجة، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 32 درجة والصغرى 20 ، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة ، وشمال الصعيد العظمى 42 درجة والصغرى 24 درجة، وجنوب الصعيد العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.
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