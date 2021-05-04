رسمياً.. الاتحاد الاوروبي يسمح لـ المنتخبات بضم 26 لاعبا بدلاً من 23 في يورو 2020

/629780/رسميا-الاتحاد-الاوروبي-يسمح-لـ-المنتخبات-بضم-26-لاعبا-بدلا-من-23-في-يورو-2020

أعلن الاتحاد الأوروبي بمنح منتخابات يورو 2020 فرصة تسجيل 26 لاعباً في قائمة البطولة، وذلك بدلاً من 23 حيث يمكن لأي منتخب استبدال أي لاعب في القائمة، يتعرض لإصابة قوية، أو بفيروس كورونا قبل إنطلاق البطولة.

بمجرد تقديم قائمة اللاعبين في 1 يونيو 2021، تسمح اللوائح الحالية باستبدال غير محدود في قائمة اللاعبين في حالة الإصابة الخطيرة أو المرض قبل المباراة الأولى، بشرط أن تكون البدائل معتمدة طبيب.

يعتبر اللاعبون الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا أو الذين تم الإعلان عن أنهم على اتصال وثيق بشخص إيجابي تم إصابته بفيروس كورونا وبالتالي تم عزلهم عن طريق قرار من السلطات حالات لمرض خطير ويمكن بالتالي استبداله قبل المباراة الأولى بموافقة إدارة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

تاريخ مواجهات مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

جاء الإتحاد الأوروبي منذ عددة أيام بقرارة الذي افرج عن الأندية الـ 12 المؤسسه لبطولة دوري السوبر ليج، بعد إعلان الإنسحاب من البطولة وتوقف إنطلاق البطولة قبل البدء بها.

جاء الرد السريع من قبل فلورينتينو بيريز رئيس ريال مدريد والرئيس التنفيذي لمشروع دوري السوبر الاوروبي، علي قرار الإتحاد الاوروبي بعد الصفح عن أندية أوروبا التي إنسحبت من المشاركة من بطولة السوبر ليج، ليظهر العقود التي وقعت عليها الأندية معه علي إنشاء البطولة والتي تبلغ 300 مليون يورو شرط جزائي علي كل نادي ينسحب من البطولة.

كشر الإتحاد الاوروبي والإتحادي الدولي لكرة القدم علي أنيابة بعد العلم ببطولة غير رسمية وشرعية يتم تنظيمها من قبل أكبر إثني عشر نادي في أوروبا، والتي تنافس بطولة دوري أبطال أوروبا والتي تأتي لتقتل كرة القدم الأوروبية وسحرها لتحولها إلي سلعة ومكسب تجاري بحت.

تضم قائمة بطولة دوري السوبر الأوروبي كلا من مانشستر سيتي ويونايتد وتشلسي وليفربول وآرسنال وتوتنهام هوتسبيرج من الدوري الإنجليزي الممتاز، وإي سي ميلان وإنتر ميلان ويوفينتوس من الدوري الإيطالي الممتاز، وبرشلونة وأتليتيكو مدريد وريال دريد من الدوري الإسباني، تحت قيادة بيريز رئيس ريال مدريد والرئيس التنفيذي للمشروع.