/629786/أيمن-يونس-أجواء-الكرة-في-مصر-أصبحت-مشوهه-في-كل-شئ

علق أيمن يونس نجم الزمالك السابق، على حملة الانتقادات الواسعة التي وجهت ضد الحكام في الفترة الأخيرة، وبالتحديد بعد مباراتي الزمالك وبيراميدز، والأهلي وغزل المحلة،

وقال أيمن يونس عبر برنامجه الإذاعي "الفيلسوف": أجواء الكرة في مصر أصبحت مشوهه في كل شئ هل يوجد في أي بلد آخري سيرة الحكم محرمه، حتى عندما يكون هناك نقد يكون بشكل مبسط بعيد عند الإيذاء وعملية تشويه الحكم هو تدمير للعبة، وما يحدث أن الكل يشوه الحكام.

رسمياً.. الاتحاد الاوروبي يسمح لـ المنتخبات بضم 26 لاعبا بدلاً من 23 في يورو 2020

وتابع حديثة قائلاً: يجب ان يكون هناك تعديل في اللوائح ، وذلك لحل المشاكل، ويجب أن يكون هناك وقفة مع أي فرد يتطاول على الحكام، والمجال الكروي أصبح مليان إشاعات مغرضة، هذه نقطة خطيرة أن كل فرد يضع نفسه مكان الحكم، وبعيداً عن صحة أو خطأ قرار الحكم يجب أن يتم عملية حماية الحكم المصري.

واختتم قائلاً: “ نحن لسن نلعب في دورة رمضانية، تعامل الأهلي والزمالك مع الحكام خاطئ تريد ان تقدم شكوي أرسل إلى الاتحاد لكن إهانته في العلن غير مقبول، وأن تشوه أو تشبه حكم غير مقبول.

وخسر الأهلي في مفاجأة من العيار الثقيل من غزل المحلة في مباراته الأخيرة بهدف نظيف، ليتوقف رصيده عند النقطة 37 في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري، بفارق 4 مباريات عن الزمالك المتصدر، لكن فرصة المارد الأحمر لاتزال موجوده في ظل السعي على الصدارة، فهو متأخر عن الفارس الأبيض بمباراتين.

وكشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن توقيع عقوبات على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بعد الخسارة أمام غزل المحلة في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز في المباراة التي أقيمت على ملعب المحلة، الملعب الذي يعد قاهر لأندية الدوري الممتاز.

موعد مباراة الاهلي

ويستعد النادي الاهلي لمباراته المقبلة امام فريق الاتحاد السكندري والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، يوم الخميس القادم.