دوت الخليج يرصد كشف حساب النائب أحمد رمزي خلال 120 يوم عمل برلماني

/629787/تحيا-مصر-يرصد-كشف-حساب-النائب-أحمد-رمزي-خلال-120-يوم-عمل-برلماني

يعد النائب البرلماني عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أحمد رمزي، أحد أنشط وأبرز الكوادر البرلمانية في مجلس النواب الحالي، والذي تتنوع جهوده بين الاهتمام الشديد بمصالح المواطنين، وبين التفاعل الفوري مع قضايا الشأن العام، وتقديم طلبات الإحاطة ضد مايراه طارئا ويستوجب التحرك البرلماني.

ومن خلال التقرير الذي يرصد فيه دوت الخليج، نتاج جهود النائب على مدار 120 يوما، يتضح انخراط النائب وسط المواطنين في العديد من الفعاليات التي تقوم بشكل يومي وإسبوعي، وعدم انزواءه تحت القبة، وتقديمه العديد من التعليقات والتصريحات وتحريكه لأدواته البرلمانية المكفولة له، لممارسة أدوار برلمانية نموذجية يجيد الاضطلاع بها.

انطلاقة ناجحة

17 ديسمبر: قال أحمد رمزي، عضو مجلس النواب، عضو «تنسيقية شباب الأحزاب»، إن تطوير الكوادر السياسية دائما ما يكون من خلال الفكر والدراسة، وتطوير الشخص لذاته في كافة المجالات، مثل الاقتصاد.

وأكد أن «التنسيقية» تحظى بانضمام مختلف المجالات والخبرات الكافية من قبل أعضائها، «لما بيتم طرح موضوع، فهو من شباب جاي من أرض الواقع وعارف المشكلة وحلها».

وأضاف «رمزي»، حينها، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC» والذي تقدمه الإعلامية سارة حازم والمذاع على فضائية «DMC»، أن كافة الشباب دائما ما يختلفون على مائدة التفاوض، ولكن جميعهم يتفقون على حب الوطن وضرورة رفعة شأنه، حيث إن الاختلافات دائما ما تحظى بأفكار جديدة.

وأوضح أنه كان يتمنى جمع كافة مميزات الأحزاب المصرية في مكان واحد، وبسبب متابعته للتنسيقية وجد بها الكثير من المميزات التي كان يأمل بتواجدها في الحياة السياسية المصرية.

وأكد أنه تم تشكيل لجانٍ لمتابعة مختلف القضايا في التنسيقية، حيث إن كل الأعضاء بداخل اللجان المختصة دائما ما يكتسبون الخبرات والمهارات وفن الحوار، وهم دائمو المرور على اللجان، ما يؤهلهم لمناقشة كافة الموضوعات التي يجرى طرحها أمامهم للتشاور أو الوصول للحلول.

وأشار إلى أنه جرى إطلاق مبادرتي «البالطو الأبيض» و«على راسنا» لتكريم أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة، فيما يعمل شباب التنسيقية على أرض الواقع لمناقشة المشكلات التي تواجه المواطنين وحلها، حيث إنه وفي ظل جائحة فيروس كورونا عانى الكثير من المواطنين غياب بعض العقاقير الطبية، وتم إطلاق مبادرات في ذلك الشأن لتوزيع اللقاحات والكمامات وما يتطلبه المواطنين في الشارع المصري.

21 يناير، اجتمع النائب أحمد رمزي بأهالى قرية وردان بمنشأة القناطر لحل المشاكل التى تواجه القرية والعمل على إيجاد حلول لها، وقد حضر اللقاء شخصيات عامة من كبار عائلات القرية والمناطق المحيطة بها لتبادل النقاش للمشاكل التى تواجه قرية وردان والعمل علي حلها ،

وتوجه أهالى قرية وردان ومدينة منشأة القناطر للنائب أحمد رمزى بالشكر لتلبية الدعوة واهتمامه البالغ بمشاكل الدائرة.

انحياز للمواطن

6 مارس نجح النائب أحمد رمزى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى انهاء معاناة أهالى قريتى بهرمس والسبيل فى عدم وجود مركز شباب بهرمس على مدار عشرات السنين، وحصل النائب على كافة الموافقات من الجهات المعنية والبدء الفورى فى بناء مركز الشباب على الأرض والتى كانت مخصصة منذ عشرين عاما لبناء مركز شباب دون تنفيذها على ارض الواقع رغم مرور كل هذه السنوات.

جاء ذلك فى استجابة فورية للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أثناء لقائه مع النائب أحمد رمزى وتعهد الوزير بإنهاء معاناة القريتين التى يزيد عدد سكانهما عن 50 ألفا، ووجه النائب أحمد رمزى الشكر لوزير الشباب والرياضة على سرعة الاستجابة فى أقل من شهر والبدء فى الاعمال والمقرر الانتهاء منها عدة أشهر.

وكان النائب أحمد رمزى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد تقدم من قبل بطلب إلى الحكومة لإحلال وتجديد وإنشاء الملاعب الخماسية، وكذلك صيانة كابلات الكهرباء وتغيير النجيل الصناعى للملاعب وإنشاء المبانى الإدارية، واستكمال الأسوار القانونية لمراكز بقرى بهرمس والحسانين والإخصاص والرهاوى فى منشأة القناطر بالجيزة.

وفى السياق ذاته وافقت الجهات المعنية بقطاع الرياضة على الطلب المقدم من النائب أحمد رمزى، وقال رمزى: "استكمالاً لما بدأناه من خطة تطوير مراكز الشباب على مستوى القرى التابعة لمركز ومدينة منشأة القناطر والتى تستهدف بناء جيل رياضى له حق التمتع بممارسة جميع الانشطة الرياضية والثقافية، صفحة جديدة من صفحات التنفيذ على أرض الواقع وعنوانها مركز شباب بهرمس ".

ووجه النائب أحمد رمزى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشُكر للقائمين على قطاع الرياضة على شدة الاهتمام وسرعة الاستجابة.

رقابة نموذجية

26 مارس: تقدم النائب أحمد رمزى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة موجه إلى وزير النقل والمواصلات، كامل الوزير، إعمالاً لحكم المادة 134 من الدستور، والمواد أرقام 212، 213، 214 من اللائحة الداخلية للمجلس، على إثر حادث قطارى سوهاج الذى وقع فى ظهر اليوم، أثناء مسير قطار 157 مميز الأقصر الإسكندرية ما بين محطتى المراغة وطهطا.

وأوضح عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه على الرغم من الدعم المطلق الذى وجدته هيئة سكك حديد مصر، من الرئيس عبدالفتاح السيسى والذى كلف الدولة مليارات الجنيهات، وبالرغم من هذا إلا أننا نٌصدم من وقت لأخر بفاجعة تصادم القطارات، استشهاد وإصابة عشرات الركاب كل عام، نتيجة إصرار وزارة النقل، وهيئة سكك حديد مصر، على اسلوبها العقيم فى إدارة القطاع، وعدم مسايرة التوجه العالمى فى تقليل تدخل العنصر البشرى فى العمل بهذا القطاع، وإدخال التكنولوجيا المتقدمة فيه.

ووفقاُ لهذه المعطيات طالب النائب بضرورة توضيح الأسباب الحقيقية بالأدلة المقنعة للحادث وإعلانها للمواطنين، فضلاً عن توضيح موقف الوزارة، لمنع تكرار تلك الحوادث الجسيمة من خلال تدريب وتأهيل العاملين.

27 مارس، كان ضمن وفد استقبله محافظ كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين، بمقر المحافظة، وذلك لتعزيز سبل التعاون بين التنسيقية والمحافظة، حيث أشاد المحافظ بتجربة التنسيقية ودورها الفعال في تنمية الحياة السياسية في مصر.

وتناول الوفد، الكثير من القضايا المهمة مع المحافظ من بينها جهود المحافظة في التحول التكنولوجي وكيفية استغلال موارد المحافظة وإضفاء القيمة المضافة علي الكثير من المخلفات عبر تقديم مشروعات لاستخدامها في بعض الصناعات، ومن جانبه أكد المحافظ اهتمامه بالشباب وتدريبهم، حيث صرح بأن أكثر من ٧٠ في المائة من قيادات المحافظة في التنمية المحلية من الشباب.

وأكدت التنسيقية استعدادها الكامل للتعاون مع المحافظة وضرورة التكامل بين السلطات التشريعية والتنفيذية تطبيقًا لشعارات سياسية بمفهوم جديد.

وتضمن الوفد بجانب رمزي، كلًا من النائبة هيام الطباخ، النائب عمرو درويش، النائب أحمد زيدان، النائب محمد تيسير مطر، النائبة رحاب عبد الغني، النائبة منال هلال، النائبة هادية حسني، أعضاء مجلس النواب، إلي جانب النائب محمود تركي، النائب علاء مصطفي، النائبة راجية الفقي، النائبة هيام فاروق، أعضاء مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى أحمد البشبيشي، أحمد صابر، أحمد نشأت، أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

19 إبريل، قام بزيارة مفاجئة مع الدكتور إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة والدكتور محمد منصور وكيل وزارة الصحة بالجيزة، لمستشفى مبارك المركزي بمركز منشأة القناطر، وذلك لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وغرف الرعاية المركزة والعمليات، وتوفير أطباء التخدير وسد العجز القائم للأطباء والتمريض الموجود بالمستشفى .

25 إبريل، صرح بأن استقالة وزير الدولة للإعلام، هو نجاح لطلب إستجواب نواب التنسيقية .. وصحة ما جاء فيه من إثبات لفساد الوزير

1 مايو، حضر الأمسية الدينية بمركز شباب الجلاتمة وكذلك حضور حفل تكريم حفظة القرآن الكريم بمدينة منشأة القناطر بحضور لفيف من الأهالى، تلبية لدعوة من الأهالي بقرية الجلاتمة - ومدينة منشأة القناطر.

3 مايو تابع النائب أحمد رمزى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنهاء أعمال تطوير الملعب بمركز شباب قرية نكلا وذلك بحضور مجموعة من شباب وأبناء القرية الذين أبدو اهتمامهم وسعادتهم بهذا التطوير.

ووجه النائب أحمد رمزى الشكر لكل أعضاء مجلس الإدارة وجميع شباب قريه نكلا وكل الدعم لمراكز الشباب المخطط تطويرها خلال الفترة القادمة.

كان النائب أحمد رمزى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد نجح من قبل فى إنهاء معاناة أهالى قريتى بهرمس والسبيل فى عدم وجود مركز شباب بهرمس على مدار عشرات السنين، وحصل النائب على كافة الموافقات من الجهات المعنية والبدء الفورى فى بناء مركز الشباب على الأرض، والتى كانت مخصصة منذ عشرين عاما لبناء مركز شباب دون تنفيذها على ارض الواقع رغم مرور كل هذه السنوات.

جاء ذلك فى استجابة فورية للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أثناء لقائه مع النائب أحمد رمزى وتعهد الوزير بإنهاء معاناة القريتين التى يزيد عدد سكانهما عن 50 ألفا، ووجه النائب أحمد رمزى الشكر لوزير الشباب والرياضة على سرعة الاستجابة فى أقل من شهر والبدء فى الأعمال والمقرر الانتهاء منها عدة أشهر.