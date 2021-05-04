/629788/سقطت-من-أعلى-برج-في-طهران-كواليس-مقتل-السكرتيرة-الأولى-لسفارة-سويسرا

قتلت السكرتيرة الأولى للسفارة السويسرية التي ترعى مصالح واشنطن بطهران، حيث سقطت من أعلى برج في كامرانية غرب العاصمة طهران.

اتفاق لتبادل سجناء مع إيران

كان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، قال إنه لا صحة لأي تقارير حول اتفاق لتبادل سجناء مع إيران، نافياً بذلك أنباء تداولتها وسائل إعلام إيرانية ولبنانية مقربة من طهران.

طهران ستفرج عن 4 أميركيين متهمين بالتجسس

وكشف موقع قناة الشرق بلومبرج نقلا عن قناة الميادين اللبنانية الموالية لإيران، الأحد، نقلاً عن مسؤولين إيرانيين لم تذكر أسماءهم، إن طهران ستفرج عن 4 أميركيين متهمين بالتجسس مقابل الإفراج عن 4 إيرانيين محتجزين في الولايات المتحدة وتسديد 7 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة. ونقل التلفزيون الإيراني، الأحد، عن مسؤول إيراني تأكيده لتقرير "الميادين"، وأشار إلى أن طهران وواشنطن اتفقتا على تبادل سجناء والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة في الولايات المتحدة.

ثانى مسئول رفيع المستوى بالسفارة

ذكرت مواقع إيرانية، أن موظفة السفارة السويسرية فى طهران، والتى لقيت مصرعها صباح اليوم الثلاثاء، إثر سقوطها من أعلى أبراج منطقة كامرانية غرب العاصمة، تعد ثانى مسئول رفيع المستوى بالسفارة، وكانت تعيش بالطابق الـ 18 فى أحد أبراج المنطقة نفسها.

لكن لم تشر إلى مزيد من التفاصيل حول ما إذا كانت تقطن بالبرج نفسه الذى سقطت من أعلاه أم لا.

تبلغ من العمر 51 عاما

وأعلنت طهران مصرع موظفة بالسفارة السويسرية تبلغ من العمر 51 عاما إثر سقوطها من برج في حي كامرانية بشمال طهران.

جدير بالذكر أن السفارة السويسرية هي أيضا راعية المصالح الأمريكية في طهران.

تسليم الجثة إلى خبراء الطب الشرعي

ووفقا لمتحدث باسم منظمة الطوارئ الايرانية مجتبى خالدي تم تسليم الجثة إلى خبراء الطب الشرعي.

وأوضح المسئول الإيرانى أنه "تم العثور على جثة المرأة داخل الحديقة المبنى المكون من 20 طابق"، مشيرًا إلى أنه في الاتصال الأولي بخدمات الطوارئ، قيل أن الجثة تعود لرجل ولكن بعد التحقيق تبيّن أن الجثة تعود لامرأة.