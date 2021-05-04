/629792/سمير-عثمان-مرفوض-الخروج-في-الأعلام-والتحدث-عن-التحكيم-بطريقة-سيئه

أعرب سمير عثمان، الخبير التحكيمي، عن اندهاشه من تعيين حكام فيديو لمباريات الدوري العام ليس لديهم الخبرات الكافية.

وقال سمير عثمان في تصريحات لبرنامج "الفيلسوف" عبر إذاعة أون سبورت إف إم: البث السريع في أزمات الحكام يحل أمور كثيرة، فيما مرفوضاً تماماً الخروج في الأعلام والتحدث عن التحكيم بطريقة سيئه، وكل من يلعب كرة يرى نفسه حكم، النقطة غالية في الفترة المقبلة وهناك دور كبير جداً على لجنة الحكام، وموضوع حكم الفيديو مهم جداً، ولا يصح أن يكون هناك حكم فيديو لم يلعب أي مباراة في الدوري الممتاز وأسند إليه مباراة طرفها الأهلي أو الزمالك أو فريق في الدوري.

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وتابع:”لا يجوز أن اجعل شخض ليس لدية الخبرة الكافية واجلة يتولي منصب مدير المنتخب، هذا نفس الشئ لايمكن أن تدير حكام الفيديو يجب أن يكون لديهم خبرات.

واختتم حديثة قائلاً: مايحدث في مصر هذه مؤمرة اتجاه التحكيم، يجب ان يكون هناك إطار واضح، إذا كان يريد أي شخض ان يقدم شكوي ضد التجكيم في يوجها ذلك لاتحاد الكرة ، بينما نضع شروط تمنع أي فرد من الحديث عن التحكيم، تحدث فنياً كما تريد ولكن لا تتحدث عن الحكام.

وخسر الأهلي في مفاجأة من العيار الثقيل من غزل المحلة في مباراته الأخيرة بهدف نظيف، ليتوقف رصيده عند النقطة 37 في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري، بفارق 4 مباريات عن الزمالك المتصدر، لكن فرصة المارد الأحمر لاتزال موجوده في ظل السعي على الصدارة، فهو متأخر عن الفارس الأبيض بمباراتين.

وكشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن توقيع عقوبات على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بعد الخسارة أمام غزل المحلة في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز في المباراة التي أقيمت على ملعب المحلة، الملعب الذي يعد قاهر لأندية الدوري الممتاز.

موعد مباراة الاهلي

ويستعد النادي الاهلي لمباراته المقبلة امام فريق الاتحاد السكندري والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، يوم الخميس القادم.