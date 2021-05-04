الطلاق الذى «هز» عرش أمريكا.. ثروة مليارية تائهة بين بيل جيتس ومليندا

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تطورات مثيرة فى أزمة الطلاق الحاصلة بين رجل الأعمال الشهير بيل جيتس، ومليندا، فالثنائي يمثلان أغنى عائلة فى العالم.

ثروة طائلة

كما يعد الطلاق انقسام آخر فى تقسيم الأصول المالية، وذلك بعد انفصال جيف بيزوس عن زوجته ماكنزي في منتصف العام 2019، حيث أن أملاكهم الممتدة تتجاوز مبلغ الـ 200 مليار دولار.

طلاق يهز أمريكا

ووفقًا للإحصائيات والمؤشرات، فإن ثروة عائلة غيتس تقدر بنحو 130 مليار دولار، مما يجعلهم في المرتبة الرابعة لأثرياء العالم، خلف بيزوس وإيلون ماسك، ورجل الأعمال الفرنسي برنارد أرنو.

وكما نقلت تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد شملت ثروة رجل الأعمال الشهير، بيل جيتس، فإنها تشمل منازلا في خمس ولايات، وأسطولا من السيارات، بما في ذلك سيارة بورش نادرة قيمتها 2 مليون دولار، ومجموعة فنية تتضمن مخطوطة لدافنشي بقيمة 30 مليون دولار، اشتراها بيل في مزاد علني، بالإضافة إلى عدد من الطائرات الخاصة.

كما تمتلك عائلة غيتس عددا من القصور الفاخرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، من أهمها منزل العائلة الرئيسي في واشنطن، والذي تبلغ مساحته 66 ألف قدم مربع، وتقدر كلفة بنائه بـ63 مليون دولار، بينما يصل ثمنه الآن إلى 125 مليون دولار.

ويحتوي المنزل على مكتبة عملاقة تضم دفتر ملاحظات يعود لليوناردو دافنشي، اشتراه بيل سنة 1994 بمزاد، مقابل 30 مليون دولار.

هذا إلى جانب القصور، يمتلك آل غيتس مزرعة بقيمة 59 مليون دولار في ويلينغتون بفلوريدا، بالإضافة إلى مزرعة أخرى في وايومنغ قيمتها 9 ملايين دولار، ومساحتها 492 فدانا، اشتراها بيل سنة 2009.

ويمتلك الزوجان أيضا منزلين في كاليفورنيا، تقدر قيمتهما بـ18 و43 مليون دولار، تم شراؤهما في عامي 2014 و2020.

يعتبر بيل أكبر مالك فردي من القطاع الخاص، للأراضي الزراعية في الولايات المتحدة، حيث لديه أراض بمساحة 242 ألف فدان عبر 18 ولاية مختلفة.