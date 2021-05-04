/629795/تويتر-السماح-لأي-شخص-لديه-600-متابع-باستضافة-مساحات-صوتيه-لهاتفه

أعلن موقع التدوينات الصغيرة تويتر، أنه سيوفر القدرة للحسابات التي تضم 600 متابع أو أكثر لاستضافة Spaces، وهي غرف صوتية اجتماعية تشبه Clubhouse.

تضمين المستخدمين على أجهزة iOS

كذلك سيتم تضمين المستخدمين على أجهزة iOS و Android في التحديث. وقالت الشركة إنها حصلت على 600 متابع بعد تعليقات القراء وما تعلمته منذ أن قدمت Spaces في أواخر العام الماضي. وقالت الشركة في منشور على مدونة تعلن عن التغييرات: "من المرجح أن تتمتع هذه الحسابات بتجربة جيدة في استضافة المحادثات المباشرة بسبب جمهورها الحالي".

تسهيل اكتشاف Spaces

وأضافت "قبل توفير القدرة على إنشاء مساحة للجميع، نركز على تعلم المزيد، وتسهيل اكتشاف Spaces، ومساعدة الأشخاص على الاستمتاع بها مع جمهور كبير".

ووفقا لما نقله موقع the verege، إذا كنت قد استخدمت Clubhouse أو Discord's Stage Channels أو أي منتج صوتي اجتماعي آخر، فيجب أن تشعر وكأنك في المنزل تمامًا في مكان مصمم للسماح لمجموعات من الأشخاص بالتحدث فيما بينهم بينما يستمع الآخرون إليها، لاسيما وأن التنسيق جيد جدًا للأشياء مثل المقابلات أو المناقشات الجماعية، ولكن في Clubhouse.

كذلك تم أيضًا استخدام غرف الصوت الاجتماعي كأماكن للكوميديا ​​وغرف العروض التقديمية وغيرها.

مساحات للتذاكر

وسيوفر تويتر أيضًا مساحات للتذاكر، كشف Twitter أيضًا عن ميزة لا تتوفر في Clubhouse: ويخطط Twitter لتقديم طريقة للمستخدمين لاستثمار Spaces من خلال التذاكر وهى ميزة لا تتوافر في كلوب هاوس.

تحديد أسعار التذاكر

وتقول الشركة إن المضيفين سيكونون قادرين على تحديد أسعار التذاكر وعدد التذاكر المباعة، مما قد يتيح للأشخاص إنشاء أحداث حصرية وكسب بعض المال مقابل جهودهم. ويقول موقع Twitter إنه سيأخذ "مبلغًا صغيرًا" من الإيرادات من مبيعات التذاكر، وستكون الميزة متاحة "لمجموعة محدودة" في الأشهر المقبلة.

المدفوعات المباشرة

ويأتى ذلك فى حين يوفر Clubhouse طريقة لكسب المال على منصته أيضًا، من خلال المدفوعات المباشرة، على الرغم من أن القدرة على تلقي المدفوعات متاحة فقط لمجموعة اختبار صغيرة في الوقت الحالي. ومن خلال المساحات ذات التذاكر، والمتابعات الفائقة القادمة التي ستتيح لك تحصيل رسوم مقابل محتوى إضافي يبدو أن Twitter يكثف جهوده للسماح للأشخاص بتحقيق الدخل من المتابعين مباشرةً من منصته بدلاً من الدفع للأشخاص إلى أماكن مثل Clubhouse وSubstack وPatreon.

الميزة لا تزال قيد العمل

وأعلن Twitter أيضًا، أن المساحات المجدولة والاستضافة المشتركة قيد العمل، على الرغم من أن الشركة لم تقدم جدولًا زمنيًا للوقت الذي قد تصبح فيه هذه الميزات متاحة. وبينما أكد المتحدث الرسمي أن الميزة لا تزال قيد العمل، لم يذكروا متى يتم طرحها. إحدى الميزات الكبيرة التي تتمتع بها Spaces بالفعل على Clubhouse هي ميزة التعليق المباشر، والتي ستحصل أيضًا على ترقية قريبًا. ويخطط تويتر لإضافة القدرة على إيقاف التسميات التوضيحية مؤقتًا وتخصيص الخطوط، لكن حتى الآن لا يوجد لدى Clubhouse خيارات تسمية توضيحية.