الشيوخ يستجيب لأبو هشيمة بزيادة الرسوم المحصلة من الأسمنت والحديد «صور»

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وافق مجلس الشيوخ، على مقترح النائب أحمد ابوهشيمة ، بتعديل نسب الرسوم المحصلة، على كل طن أسمنت وحديد مباع ، لصالح تعظيم موارد نقابة المهندسين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة حاليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، لمناقشة تعديلات قانون نقابة المهندسين.

نص البند الخامس والسادس

وتم تعديل نص البند الخامس والسادس فى الماة 45 من قانون نقابة المهندسين ، لتصبح حصيلة رسم قدره 20 قرشا على كل طن مباع من إنتاج الأسمنت مقابل إشراف ومتابعة أعضاء النقابة للتأكد من مطابقة المواصفات الفنية واعتمادها.

وأن تكون حصيلة رسم قدره واحد جنيه، على كل طن مباع من إنتاج حديد التسليح مقابل إشراف ومتابعة أعضاء النقابة للتأكد من مطابقة المواصفات الفنية واعتمادها.

وقال النائب أحمد ابو هشيمة، إن النسبة التى تم تحديدها فى وقت سابق بتحصيل رسم قيمته واحد فى الألف علي كل طن أسمنت وكل طن حديد مباع ستكون المبالغ المحصلة كبيرة جدا، وستنعكس على ارتفاع الأسعار على المستهلك لتعويض تلك النسبة.

هذا واستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلساته العامة، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون بشأن نقابة المهندسين.

وفي بداية الجلسة، صدق المجلس على مضابط الجلسات من 8 إلى 12 دون أي ملاحظات من النواب خلال الجلسة.

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