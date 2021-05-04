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الشيوخ يستجيب لأبو هشيمة بزيادة الرسوم المحصلة من الأسمنت والحديد «صور»

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وافق مجلس الشيوخ، على مقترح النائب أحمد ابوهشيمة ، بتعديل نسب الرسوم المحصلة، على كل طن أسمنت وحديد مباع ، لصالح تعظيم موارد نقابة المهندسين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة حاليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، لمناقشة تعديلات قانون نقابة المهندسين. 

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نص البند الخامس والسادس

وتم تعديل نص البند الخامس والسادس فى الماة 45 من قانون نقابة المهندسين ، لتصبح حصيلة رسم قدره 20 قرشا على كل طن مباع من إنتاج الأسمنت مقابل إشراف ومتابعة أعضاء النقابة للتأكد من مطابقة المواصفات الفنية واعتمادها.

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وأن تكون حصيلة رسم قدره واحد جنيه، على كل طن مباع من إنتاج حديد التسليح مقابل إشراف ومتابعة أعضاء النقابة للتأكد من مطابقة المواصفات الفنية واعتمادها.

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وقال النائب أحمد ابو هشيمة، إن النسبة التى تم تحديدها فى وقت سابق بتحصيل رسم قيمته واحد فى الألف علي كل طن أسمنت وكل طن حديد مباع ستكون المبالغ المحصلة كبيرة جدا، وستنعكس على ارتفاع الأسعار على المستهلك لتعويض تلك النسبة.

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هذا واستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلساته العامة، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون بشأن نقابة المهندسين.

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وفي بداية الجلسة، صدق المجلس على مضابط الجلسات من 8 إلى 12 دون أي ملاحظات من النواب خلال الجلسة.

رئيس الشيوخ يعلن خلو مقعد النائب أحمد عبدالعزيز

وأعلن رئيس المجلس المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلو مقعد النائب الراحل المعين وكيل لجنة الصحة والسكان النائب أحمد عبد العزيز محمد عبد العزيز والذي وافته المنية مؤخرا، وأخطر وزير الداخلية في رسالة رئيس المجلس بوفاته.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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