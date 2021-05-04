100 طربة حشيش بحوزة 2 في البحيرة

أحداث وكوارث ما زالت تحدث بسبب المخدرات وأموالها الطائلة، حيث تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطنى – الأمن العام) بالإشتراك مع مديرية أمن البحيرة من متابعة نشاط 2 من العناصر الإجرامية.

الترويج في كفر الدوار

وتخصص العنصرين في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما، متخذين من دائرة مركز شرطة كفر الدوار مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى. وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوات الأمن من ضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة كفر الدوار بالبحيرة، وبحوزتهما 100 طربة لمخدر الحشيش ومبلغ مالى و2 هاتف محمول.

سبعمائة ألف جنيه قيمة المضبوطات

وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (700،000) سبعمائة ألف جنيه تقريباً، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

السجن المشدد 3 سنوات لعاطل بتهمة حيازة مواد مخدرة

بينما قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحى، رئيس المحكمة، وأمانة سر محمد فاروق، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات، بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار.

تعود أحداث القضية رقم 44448 لسنة 2020 جنايات مركز شرطة منيا القمح، عندما تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مركز شرطة منيا القمح، يفيد قيام ضباط مباحث منيا القمح برئاسة الرائد محمد فؤاد، رئيس المباحث بضبط "السيد خ ا" مقيم دائرة المركز بحوزته كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار والتربح.

تم التحفظ على المضبوطات والمتهم، وبالعرض على النيابة العامة، قدمته بإشراف المستشار محمد الجمل المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، لمحكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.