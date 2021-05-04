مصر تعزى المكسيك فى حادثة انهيار جسر مترو معلق

جدة - نرمين السيد - أعربت جمهورية مصر العربية، عن خالص التعازى والمواساة لدولة المكسيك الصديقة فى حادثة انهيار جسر مترو معلّق فى جنوب العاصمة مكسيكو سيتى، والتى أسفرت عن عدد كبير من الوفيات والجرحى، متمنيةً سرعة الشفاء لكافة المصابين.





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