انطلاق فعاليات الدورة 13 للجنة القنصلية المصرية الليبية المشتركة

جدة - نرمين السيد - تُعقد فعاليات الدورة الثالثة عشر للجنة القنصلية المصرية الليبية المشتركة، اليوم وغدا، بمقر وزارة الخارجية إذ يترأس الجانب المصرى السفير عمرو محمود عباس، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج، ويترأس الوفد الليبى الدكتور محمود خليفة التليسى، وكيل الشؤون الفنية بوزارة الخارجية والتعاون الدولى الليبية، وبمشاركة السفير محمد أبو بكر، مساعد وزير الخارجية مدير إدارة ليبيا، وبحضور ممثلى الجهات المعنية بكلا البلدين.





تُعقد فعاليات الدورة الثالثة عشر للجنة القنصلية المصرية الليبية المشتركة، اليوم وغدا، بمقر وزارة الخارجية إذ يترأس الجانب المصرى السفير عمرو محمود عباس، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين فى الخارج، ويترأس الوفد الليبى الدكتور محمود خليفة التليسى، وكيل الشؤون الفنية بوزارة الخارجية والتعاون الدولى الليبية، وبمشاركة السفير محمد أبو بكر، مساعد وزير الخارجية مدير إدارة ليبيا، وبحضور ممثلى الجهات المعنية بكلا البلدين.

ويتضمن جدول أعمال اللجنة المشتركة بين البلدين بحث عدد من الموضوعات القنصلية والعمالية وأوضاع المواطنين المقيمين فى كلتا الدولتين الشقيقتين وموضوعات التعاون القضائى وتعزيز التعاون فى مجالات النقل والجمارك والصيد وتيسير حركة انسياب الأفراد والبضائع بين الجانبين وبحث سبل تعزيز التعاون فى شتى المجالات.

وأكد السفير عمرو عباس خلال كلمته الافتتاحية على عمق ومتانة العلاقات التى تجمع بين البلديّن والشعبيّن الشقيقيّن، وعلى أهمية ترسيخ أطر الشراكة والتعاون المشترك فيما بينهما بالشكل الذى يتناسب مع الروابط التاريخية والثقافية والاجتماعية التى دائماً ما جمعت بين البلديّن.

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