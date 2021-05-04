مجلس الشيوخ يلزم نقابة المهندسين بإعداد مشروع تعديل النظام الداخلى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، حيث وافق على نص المادة الثانية من مشروع قانون الحكومة بتعديل قانون نقابة المهندسين. وتنص الـمادة الثانيـة يلتزم مجلس النقابة بإعداد مشروع تعديل النظام الداخلى للنقابة خلال تسعين يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون، ويصدر هذا النظام بقرار من وزير الموارد المائية والرى. وتنص الـمادة الثالثة تستبدل بعبارة "وزارة الرى" عبارة "وزارة الموارد المائية والرى" أينما وردت بالقانون رقم (66) لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين. وتنص الـمادة الرابعة يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

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