طلب إحاطة حول نقل أطباء من المنيا إلى سوهاج

جدة - نرمين السيد - وأشارت النائبة فى طلب الإحاطة إلى أن الأطباء الـ 18 كانوا يتدربون ضمن برنامج الزمالة المصرية بمستشفيى المنيا الجامعى والمنيا للتأمين الصحى، وفوجئوا بصدور قرار بإخلاء طرفهم من برنامج التدريب للقيام بمأمورية عمل بمحافظة سوهاج لمدة شهر، بداية من تاريخ القرار الصادر دون علمهم.

وأوضحت أن الأطباء الـ18، بينهم 4 أطباء وطبيبة واحدة ملحقين بمستشفى المنيا الجامعى للتدريب فى تخصص التخدير والرعاية الجراحية المركزة، وطبيبان و4 طبيبات ملحقون بمستشفى المنيا للتأمين الصحى بقسم التخدير والرعاية الجراحية المركزة، بالإضافة إلى خمسة أطباء وطبيبتان ملحقون للتدريب بقسم الباطنة العامة بالمستشفى نفسه.

وقالت النائبة إنه "بالنظر لوضع مستشفيى المنيا للتأمين الصحى والمنيا الجامعى، نجد أن هذا القرار لم يتم بناء على دراسة حقيقية لطبيعة وضع هؤلاء الأطباء ولا طبيعة الوضع داخل المستشفيات".

وأشارت النائبة عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى إلى أن القرار لم يراع الوضع الإنسانى لهؤلاء الأطباء والطبيبات الذين يتم إجبارهن على ترك أطفالهن لمدة شهر بدون داعى حقيقى، وبعضهن حوامل أو لديهمن أطفال رضع، ومنهن من تعرضت لمخاطر الإجهاض سابقا.

ولفتت إلى أن ذلك حدث على الرغم من أن المادة 53 فقرة 3 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2018، نصت على أنه "مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر فى المرة الواحدة، وبحد أقصى ستة أعوام طوال عملها بالخدمة المدنية، واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، تتحمل الوحدة اشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة".

وأكدت النائبة أن القرار يشير إلى عدم الدراسة الكافية لمخاطر قرار النقل العشوائى على الخدمة الصحية بمحافظة المنيا، خاصة أن المستشفيين بالفعل هما ضمن المستشفيات المخصصة للعزل، والتى تفتقر لتخصصات بعض هؤلاء الأطباء، وبالضرورة سيؤدى لضعف الخدمة الطبية المقدمة.

وأوضحت النائبة أن مستشفى التأمين الصحى بالمنيا لديه 9 أطباء فقط مقيمين بقسم العناية، وفى حال تنفيذ قرار النقل لن يتبقى منهم إلا 3، بينهم طبيب تخدير بالقسم الذى يعانى نقصًا بالفعل، أما قسم الباطنة، الذى يحتوى على تسعة أطباء فقط، وبعد تنفيذ قرار النقل لن يتبقى به إلا طبيبين، فمن سيقوم بعمل هؤلاء الأطباء؟ خصوصا فى ظل وجود عجز من الأساس بمحافظة المنيا للعنصر البشرى، وفى كثير من الأحيان يتم استدعاء أطباء التخدير من مستشفى المنيا العام لمستشفيات الصدر والحميات بالمنيا لعدم وجود أطباء تخدير بتلك المستشفيات، وبالتالى هذا القرار يزيد من العجز وصعوبة تأدية الحد الأدنى من الرعاية الطبية.

وأشارت إلى وجود عشوائية فى القرارات لأنه فى 29 أبريل الماضى صدر قرار جديد بتكليف 45 طبيبا وطبيبة، للعمل لمدة شهرين بمحافظة المنيا، وهو ما يؤكد على عشوائية القرار السابق وعدم استناده إلى دراسة كافية لاحتياجات مستشفيات محافظة المنيا، بدليل استدعاء عدد أكبر ممن تم نقلهم للمنيا، علما بأن محافظة سوهاج تعانى من ارتفاع كبير فى الموجة الوبائية.

ولفتت إلى أنه يترتب على القرارين اضطراب فى تقديم الخدمات الصحية فى مستشفيات محافظة المنيا، فضلا عن عدم مراعاة الجوانب الشخصية والأسرية خلال قرارات النقل، بمخالفة قانون الخدمة المدنية وأبسط قواعد حسن الإدارة للموارد البشرية، وعدم الشفافية والمصارحة للأطباء، أو وضع اختيارات أمامهم فى حركات التنقل.

وأشارت إلى أن ذلك يحدث فى الوقت الذى لم تتخذ فيه الحكومة أو محافظة سوهاج، أى إجراءات حقيقية رادعة لمواجهة ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا مثل الحظر الجزئى، أو التشديد على عدم ارتداء الكمامات، ومنع التجمعات على المقاهى، لمواجهة الارتفاع الكبير فى الإصابات بمحافظة سوهاج، بدلا من معالجة الوضع بقرارات عشوائية لاتقدم حلا ولا تنهى أزمة.

وطالبت النائبة فى النهاية بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجان المختصة لمناقشته ودراسته واتخاذ ما يلزم من إجراء.