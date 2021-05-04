مصر تعرب عن خالص التعازى لدولة المكسيك الصديقة في حادثة انهيار جسر...

تعرب جمهورية مصر العربية، اليوم ٤ مايو الجاري، عن خالص التعازي والمواساة لدولة المكسيك الصديقة في حادثة انهيار جسر مترو معلّق في جنوب العاصمة مكسيكو سيتي، والتي أسفرت عن عدد كبير من الوفيات والجرحى، متمنيةً سرعة الشفاء لكافة المصابين.

وتؤكد مصر على تضامنها ووقوفها مع المكسيك الصديقة وأسر الضحايا والجرحى في هذا المصاب الأليم.