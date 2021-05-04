/629789/كاف-يعتمد-أسماء-الملاعب-المؤهلة-لاستضافة-مباريات-تصفيات-مونديال-2022

اعتمد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الثلاثاء، الملاعب التي عليها مباريات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 والتي من المقرر إقامتها فى قطر.

فيما تعتبر مصر من أكثر الدول التى اعتمد بها ملاعب لإقامة مباريات تصفيات المونديال، بعد مراجعة الاحترازات التى طلبها الاتحاد الأفريقى خلال الفترة الماضية.

وقد قرر الكاف اعتماد 7 ملاعب مصرية يمكن لمنتخب مصر أن يخوض مبارياته بالتصفيات بها، بينما اعتمد 12 ملعباً لجنوب أفريقيا، و7 ملاعب لنيجيريا، و6 ملاعب للمغرب، 5 ملاعب للكاميرون، و4 ملاعب لدولة غينيا الإستوائية.

الزمالك يتقدم ببلاغ للنيابة العامة في واقعة اختلاس مستندات استئناف إمام عاشور

وتأتى قائمة الملاعب المصرية المعتمدة كالتالي: استاد القاهرة الدولي، استاد الدفاع الجوي، استاد الإسكندرية، استاد برج العرب، استاد الإسماعيلي، استاد السلام، واستاد السويس.

ومن ناحيه اخري كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم”كاف”، عن الموعد النهائي للتقديم في طلبات الأشتراك، الموسم الجديد لبطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية الإفريقية (2021-2022

وفي خطاب رسمي "كاف" للاتحادات الوطنية في القارة حدد الاتحاد الإفريقي، أن يوم الثلاثين من يونيو المقبل، موعد نهائي للاتحادات لتسجيل ممثليها في بطولات الأندية للموسم الجديد عبر نظام إدارة المسابقات التابع لـ"كاف"

وحدد "كاف" في خطابه، فترات تسجيل الأندية للاعبيه، قبل انطلاق المنافسات، والتي جاءت على النحو التالي:

الفترة الأول: حتي العاشر من يوليو دون أي غرامات، بينما الفترة الثانية: من 11 حتي 20 يوليو مع غراة قدرها 250 دولاراً لكل لاعب,

لفترة الثالثة: من 21 حتي 31 يوليو، والتي لا يمكن خلالها حذف أي من اللاعبين المسجلين، لكنه يمكن إضافة لاعبين جدد مع دفع غرامة قدرها 500 دولار، على أن يشارك اللاعبون المسجلون في تلك الفترة بداية من الدور التمهيدي الثاني فصاعدًا.