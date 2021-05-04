/629790/هند-حازم-جزاء-رادع-لمغتصبي-فتاة-ذوي-الإحياجات-الخاصة

أدانت النائبة هند حازم عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة التضامن الاجتماعي والأشخاص ذوي الإعاقة بالمجلس،حادث اغتصاب شابة من ذوي الاحتياجات الخاصة على يد 3 ذئاب بشرية بالمطرية قائلة:" تلك الحادثة الشنعاء أدينها بشكل قاطع شكلاً وموضوعاً.

حادث اغتصاب طفلة ذوي الإعاقة ‏ ‏

‏ ‏واكدت امين سر لجنه التضامن الاجتماعي بمجلس النواب النائبة هند حازم، علي نزاهة القضاء المصري قائلة،” ‏وبثقتي في الله أولاً ثم نزاهة قضائنا المصري المتناهية أعلم أن من قاموا بتلك الفعلة الشنيعة سيلقون جزاءهم”.

واكدت حازم على أنه سينال تلك الذئاب البشرية جزاءً رادعاً حتى يكونوا عبرة لمن تسول له نفسه القيام بمثل تلك الفعلة التي يندى لها الجبين.

استدعاء لجنة إدارة نادي الزمالك

وتجدر الإشارة إلي أن لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمود حسين، تلقت طلبًا من النائب حازم إمام، عضو مجلس النواب،وعضو لجنة الشباب والرياضة، لاستدعاء لجنة إدارة الزمالك برئاسة عماد عبد العزيز، لمقر المجلس، ومناقشتها فى التحديات والإشكاليات التى تواجه نادي الزمالك، بجانب ما يتم من حاله تخبط وتراجع فى النتائج للألعاب المختلفة وخاصة كرة القدم.

وتجدر الإشارة إلي ان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه رسالة شكر وتقدير واعتزاز إلي كل عمال مصر المخلصين في عيدهم الوطني، والذي يوافق الأول من مايو من كل عام تقدير لجهودهم المبذولة فى النهوض بالدولة المصرية.

ويأتي هذا فى إطار حرص الدولة المصرية والقيادة السياسية للتأكيد على أهمية العامل المصري الذي يعد شريكا وطنيا مخلصا فى التنمية.

كما وجه المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، رسالة تقدير واعتزاز لكل عمال مصر فى عيدهم 2021، مؤكدا على اننا نستلهم من هذه الذكرى القوة والجهد، نحو بث روح العمل والتعاون والمثابرة في سبيل الارتقاء بمصرنا في كافة المجالات.