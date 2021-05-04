/629798/رئيس-الشيوخ-يهنئ-الأقباط-بمناسبة-عيد-القيامة-المجيد

وجه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، التهنئة للأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، داعيا الله أن يعيده علينا وعلي بلادنا والأسرة المصرية جميعها مسلميها ومسيحيها بالخير.

تصديق مضابط الجلسات

وشهدت الجلسة العامة، تصديق المجلس علي مضابط الجلسات من الثامنة وحتى الثانية عشر، والتي تم نشرها إلكترونيا من قبل الأمانة العامة للمجلس.

وكان رئيس المجلس في بداية استئناف أعمال الجلسة قد وصفها بأنها جلسة رمضانية بكل ما فيها وعليها، مهنأ الجميع بشهر رمضان.

وانطلقت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، منذ قليل، وذلك لاستكمال نظر تقرير اللجنة المُشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكاتب لجان الطاقة والقوى العامة ولجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1964.

وكان المجلس قد وافق مبدئيا على مشروع القانون في الجلسات السابقة، وعدد من مواده، علي أن يستكمل باقي المواد خلال الجلسة العامة اليوم.

هذا ووافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تحديد موارد صندوق المعاشات والإعانات بنقابة المهندسين.

وتجدر الإشارة إلي أن مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ،استأنف جلساته العامة اليوم الثلاثاء لمناقشة مشروع قانون بشأن نقابة المهندسين.

وفي بداية الجلسة، صدق المجلس على مضابط الجلسات من 8 إلى 12 دون أي ملاحظات من النواب خلال الجلسة.

كمت أعلن رئيس المجلس خلو مقعد النائب الراحل المعين وكيل لجنة الصحة والسكان النائب أحمد عبد العزيز محمد عبد العزيز والذي وافته المنية مؤخرا، وأخطر وزير الداخلية في رسالة رئيس المجلس بوفاته.

وطالب رئيس المجلس النواب بالوقوف دقيقة حداد على روح النائب الراحل وقراءة الفاتحة، مؤكدا أنه كان قيمة وقامة علمية كبيرة وطنية قدمت العديد من الإسهامات في مجال عمله.