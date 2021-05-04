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/629798/رئيس-الشيوخ-يهنئ-الأقباط-بمناسبة-عيد-القيامة-المجيد
وجه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، التهنئة للأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، داعيا الله أن يعيده علينا وعلي بلادنا والأسرة المصرية جميعها مسلميها ومسيحيها بالخير.
تصديق مضابط الجلسات
وشهدت الجلسة العامة، تصديق المجلس علي مضابط الجلسات من الثامنة وحتى الثانية عشر، والتي تم نشرها إلكترونيا من قبل الأمانة العامة للمجلس.
وكان رئيس المجلس في بداية استئناف أعمال الجلسة قد وصفها بأنها جلسة رمضانية بكل ما فيها وعليها، مهنأ الجميع بشهر رمضان.
وانطلقت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، منذ قليل، وذلك لاستكمال نظر تقرير اللجنة المُشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكاتب لجان الطاقة والقوى العامة ولجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1964.
وكان المجلس قد وافق مبدئيا على مشروع القانون في الجلسات السابقة، وعدد من مواده، علي أن يستكمل باقي المواد خلال الجلسة العامة اليوم.
هذا ووافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تحديد موارد صندوق المعاشات والإعانات بنقابة المهندسين.
وتجدر الإشارة إلي أن مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ،استأنف جلساته العامة اليوم الثلاثاء لمناقشة مشروع قانون بشأن نقابة المهندسين.
وفي بداية الجلسة، صدق المجلس على مضابط الجلسات من 8 إلى 12 دون أي ملاحظات من النواب خلال الجلسة.
كمت أعلن رئيس المجلس خلو مقعد النائب الراحل المعين وكيل لجنة الصحة والسكان النائب أحمد عبد العزيز محمد عبد العزيز والذي وافته المنية مؤخرا، وأخطر وزير الداخلية في رسالة رئيس المجلس بوفاته.
وطالب رئيس المجلس النواب بالوقوف دقيقة حداد على روح النائب الراحل وقراءة الفاتحة، مؤكدا أنه كان قيمة وقامة علمية كبيرة وطنية قدمت العديد من الإسهامات في مجال عمله.
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