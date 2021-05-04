/629799/كاف-يحدد-الموعد-النهائى-للتسجيل-فى-بطولتى-الأندية-للموسم-المقبل

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم”كاف”، عن الموعد النهائي للتقديم في طلبات الأشتراك، الموسم الجديد لبطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية الإفريقية (2021-2022

وفي خطاب رسمي "كاف" للاتحادات الوطنية في القارة حدد الاتحاد الإفريقي، أن يوم الثلاثين من يونيو المقبل، موعد نهائي للاتحادات لتسجيل ممثليها في بطولات الأندية للموسم الجديد عبر نظام إدارة المسابقات التابع لـ"كاف"

وحدد "كاف" في خطابه، فترات تسجيل الأندية للاعبيه، قبل انطلاق المنافسات، والتي جاءت على النحو التالي:

الفترة الأول: حتي العاشر من يوليو دون أي غرامات، بينما الفترة الثانية: من 11 حتي 20 يوليو مع غراة قدرها 250 دولاراً لكل لاعب,

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الفترة الثالثة: من 21 حتي 31 يوليو، والتي لا يمكن خلالها حذف أي من اللاعبين المسجلين، لكنه يمكن إضافة لاعبين جدد مع دفع غرامة قدرها 500 دولار، على أن يشارك اللاعبون المسجلون في تلك الفترة بداية من الدور التمهيدي الثاني فصاعدًا.

فيما الحالات الخاصة التي منحها "كاف" للاتحادات فيما يتعلق بالموقف الحالي لدورياتها المحلية، خاصة في ظل الظروف الحالية المتعلقة بانتشار فيروس "كورونا" المستجد، حيث جاءت على النحو التالي:

الأندية المشاركة في الموسم المقبل من بطولات الأندية، هي الأندية التي تأهلت من مسابقاتها المحلية لموسم 2020-2021 حسبما ينص البنود 2 و3 و4 من المادة الخامسة للائحة مسابقتي دوري الأبطال والكونفيدرالية

الأندية المشاركة في الموسم المقبل من بطولات الأندية، هي الأندية التي تأهلت من مسابقاتها المحلية لموسم 2020-2021 بما يتوافق البنود 2 و3 و4 من المادة الخامسة للائحة مسابقتي دوري الأبطال والكونفيدرالية