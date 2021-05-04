/629802/ياسر-جلال-يكشف-سر-عدم-ظهوره-في-برامج-رامز

رغم تكرار مواسم برامج رامز جلال في أكثر من عام، لم يظهر شقيقه النجم ياسر جلال معه ولا مرة خلال أحد برامجه، ولا يعرف أحد السبب ولكن ألمح له الفنان خلال لقائه الأخير.

وكشف جلال سبب عدم ظهوره في برامج شقيقه، وذلك خلال حوار له على راديو 9090 مع الإعلامية فاطمة مصطفى قائلًا: "رامز نجم عالمي وشهرته وصلت برا مصر والعالم العربي.. هو نجم كبير وأنا فخور إنه أخويا". مبحبش البرامج اللي بفلوس وعن سبب عدم مشاركته في برامج رامز شقيقه، قال: "أنا مش بتاع برامج، ومبحبش البرامج اللي بفلوس، وبحب لما أطلع في برنامج أكون بتكلم معاه من قلبي وده عندي بالدنيا". بدعي إن ربنا يسلمها عليه وتابع: "بدعي إن ربنا يسلمها عليه ويحفظه، لأنه بيعمل برنامج الكاميرا الخفية، ودي موجودة في أي بلد في العالم وربنا يوفقه ويحميه". ومن ناحية أخرى يشارك النجم ياسر جلال في الماراثون الرمضاني 2021 بمسلسل "ضل راجل"، الذي لقى إقبالًا كبيرًا فور عرضه على شاشة قناة "الحياة".

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