رئيس الشيوخ: نتعامل في ملف سد النهضة بـ«الأخلاق المصرية».. صور

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تحدث رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، عن سد النهضة، اليوم، أثناء مناقشة قانون نقابة المهندسين، خلال الجلسة العامة.

وقال رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق:” إننا تتابع "المسلك الرائع" للقيادات المصرية في التعامل مع تطورات قضية سد النهضة، وأن الدولة المصرية تلتزم فيه "بالخلق المصري الأصيل"، وما يمليه القانون الدولي والأعراف المصرية، ولن تنزلق أو تندفع وراء ما لاطائل منه.

رئيس الشيوخ متحدثًا عن سد النهضة

وأضاف المستشار عبدالوهاب عبدالرازق:” مجلس الشيوخ، يتابع بكل ما أؤتي من وطنية وإخلاص، الجهود التي سوف "تكلل بالنجاح" للقيادة المصرية، وأن الشيوخ ينظر بعين "الرضا والدعم" للجهود المتواصلة في هذا الملف.

هذا وكان مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، قد وافق نهائيا على تعديلات قانون نقابة المهندسين، وإحالة ما انتهى إليه رأي المجلس إلى مجلس النواب.

ووفقًا لما جاء فإن أهداف مشروع القانون تضمن تعديل بعض أحكام القانون القائم لتتمكن النقابة من مواكبة سرعة التطور والتقدم التكنولوجي وتعميق التوسع في العلوم الهندسية، وتطوير دور المهندس المصري لتمكينه من المساهمة الفعالة والعميقة في توفير احتياجات المجتمع، ووضع تنظيم قانوني للنقابة يكفل قيامها بدورها في تحديث وتطوير العمل الهندسي.