/629806/اتحاد-الكرة--يقرر-مد-فترة-الاشتراك-في-كأس-مصر-للشباب

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مد فترة الاشتراك في بطولة كأس مصر للشباب حتى الخميس المقبل 6 مايو الحالي، وذلك استجابة لرغبة عدد من الأندية في المشاركة ولم تساعدها الظروف للحاق بالموعد المحدد.

يأتي القرار الجديد في ظل حرص الاتحاد المصري لكرة القدم على اتساع قاعدة البطولة التي تأتي خدمة لجيل أوليمبي جديد من مواليد 2001.

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ومن ناحيه اخري وافق الاتحاد المصري لكرة القدم على طلب النادي الأهلي بتأجيل مباراتيه أمام وادي دجلة وسيراميكا ضمن الجولتين 22، 23 لمسابقة الدوري الممتاز والمحدد لهما 18 و25 مايو الحالي على الترتيب ، على أن يلعبهما خلال فترة توقف المسابقة لتجمع المنتخب الأولمبي استعدادا للمشاركة في الأولمبياد.

وأحال الاتحاد المصري لكرة القدم طلب الأهلي إلى إدارة المسابقات بالاتحاد لدراسة المواعيد المناسبة الجديدة للمباراتين واستيفاء الموافقات اللازمة، وفق القواعد التي أعلنها اتحاد كرة القدم.

وفي وقت سابق قررت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة أحمد مجاهد وقف نشاط مسابقة الدوري المصري في الفترة ما بين 6 يوليو، وحتى الثامن من أغسطس المقبل، وذلك بسبب مشاركة منتخب مصر الأوليمبي في أولمبياد طوكيو 2021 .

وكان الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بقيادة شوقي غريب، قد أعلن قائمة مكونة من 32 لاعب لخوض المعسكر المقبل للمنتخب استعدادا لأولمبياد طوكيو، وضمت القائمة كلا من

عمر رضوان – محمد صبحي – محمود جاد – عمر صلاح – مصطفى شوبير – أسامة جلال – أحمد رمضان "بيكهام" – محمود مرعي – محمود الجزار – محمد عبد المنعم – عبد الغني محمد – كريم فؤاد – حسن علي – أحمد عيد – العربي بدر – عمار حمدي – أحمد هاني – أكرم توفيق – إمام عاشور – يوسف الجوهري – أحمد سعيد – أحمد الندري – محمود نبيل – فوزي الحناوي – عبده يحيى – أحمد عبد القادر – إبراهيم عادل – صلاح محسن – ناصر منسي – أسامة فيصل – فادي فريد – طاهر محمد طاهر .

وحددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة الفترة من 28 حتى 30 مايو المقبل، موعدا لإقامة مؤجلات كأس مصر ومباريات الدور ربع النهائى، قبل أن يتم تأجيل مباراة الأهلى أمام إنبى بسبب ارتباط الأحمر ببطولة السوبر الاإفريقى.

كما حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة يوم 1 يوليو المقبل موعدا لمباراة السوبر المحلى بين الأهلى وطلائع الجيش، وستقام المباراة فى السابعة مساء على استاد القاهرة الدولى.