المصريون شربوا 50 مليار سيجارة في 9 أشهر.. مستند

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أعداد مهولة ومبالغ طائلة أعلنت عنها الشركة الشرقية للدخان في نتائج أعمال الربع الثالث، حيث أعلنت ايسترن كومباني، نتائج أعمال الربع الثالث غير المدققة المنتهية في 31 مارس عام 2021.

وحققت الشركة إيرادات شاملة ضرائب القيمة المضافة بلغت 48.5 مليار جنيه عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 31 مارس عام 2021، مقارنة مع 42.7 مليار جنيه خلال فترة المقارنة.

50 مليار سيجار

وسجلت زيادة في أحجام المبيعات المحلية من ماركات الشركة الرئيسية بمقدار 4.7% لتسجل 50.8 مليار سيجار مقارنة بـ47.2 مليار سيجارة في فترة المقارنة.

مجمل الربح 5.14 مليار جنيه

كما سجلت الشركة، بحسب بيانها للبورصة المصرية، صافي إيراد عن الفترة بمقدار 12.1 مليار جنيه مقارنة بـ11.3 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بنسبة زيادة 7%.

وسجل مجمل الربح 5.14 مليار جنيه عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 31 مارس عام 2021، بزيادة سنوية 11%، كما بلغت نسبة هامش مجمل الربح عن الفترة 42%.

وارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 17%، على أساس 9 أشهر مقارنة بالفترة المثيلة للعام السابق لتصل إلى 4.49 مليار جنيه.

صافي ربح التسة أشهر من العام المالي

وعن نفس الفترة سجلت الشركة الشرقية صافي ربح قدره 3.89 مليار جنيه عن فترة التسعة أشهر المتتهية في 31 مارس عام 2021 بزيادة قدرها 24% مقابل الفترة المثيلة العام السابق.

وبذلك تجاوز صافي ربح التسة أشهر من العام المالي الجاري ما تم تحقيقه خلال الـ12 شهر الكاملة من العام السابق بزيادة 2.5%.

اضرار التدخين علي الدم

جلطات الدم والأوعية الدموية ترتبط ارتباطا وثيقا بين إصابة المدخن بالسكتات الدماغية. المدخنين يكونون أكثر عرضة للإصابة باللوكيميا ( سرطان الدم). النيكوتين يسبب مرض الشريان المحيطي، والذي يكون من مسبباته الحد من تدفق الدم، مما يؤثر على الوظائف الحيوية التي تقوم بها أعضاء وأنسجة الجسم. بالنسبة إلى الغير المدخنين ، فإن التدخين السلبي يكون له نفس تأثير سلبي يشبه التأثير على المدخنين تماما، حيث يسبب أمراض الشريان التاجي، فضلا عن الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

6 أضرار التدخين على الجهاز الهضمي:

التدخين يسبب سرطان الفم ، والمريء، ولا يمتد الأمر الى ذلك فقط بل نجد ان التدخين قادر على إصابة جميع الأجهزة الموجودة بالجهاز الدورى بالسرطان مثل سرطان الكلى، وسرطان البنكرياس. التدخين يدمر حاسة التذوق، ويشعر المدخن بالطعم المر دائما بين الأطعمة التي يتناولها. التدخين يؤثر على الغدد اللعابية كما يؤثر فى تركيبها الكيميائى، ومن المعروف ان العاب دورا هاما فى هضم الأطعمة. من أضرار التدخين على الجهاز الهضمى أنه يسبب فى تأخر الشفاء من الجروح التي تصيب كلا من الفم واللثة، أو خلع الأسنان.

التهابات المعدة والاثني عشر وذلك بسبب أن مادة النيكوتين التي توجد في التبغ تحفز على إفراز المزيد من المفرزات الحامضية التي تعاكس الإفرازات التي تدخل في تركيب المعدة.

يصاب العديد من المدخنين بعسر الهضم، وذلك بسبب عدم قدرة الأجهزة التي تخص الجهاز الهضمي أن تعمل بكفاءة 100%، حيث يحدث نوعا من الاضطرابات والبلبلة التي تبدأ من الفم ومرورا المعدة والفم والمريء والأمعاء الدقيقة والغليظة، وصولا إلى الكبد والبنكرياس، ومن أمثلة أعراض عسر الهضم الشعور بالآلام في فم المعدة، الإسهال، الإمساك، الانتفاخ في البطن وغيرها من الأعراض الأخري.