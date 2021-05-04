/629808/عمرو-حجاج-الممارسات-الإثيوبية-ضد-الرهبان-المصريين-مرفوضة

وجه النائب عمرو عزت عضو مجلس الشيوخ ،عن تنسيبقية شباب الاحزاب والسياسيين، انتقادات لاذعة، بسبب قيام بعض الاثيوبين باقتحام دير السلطان المملوك للكنيسة المصرية للأقباط الأرثوذكس ويقع داخل أسوار البلدة القديمة لمدينة القدس.

وأكد خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، إن الاثيوبين قاموا بنصب خيمة في ساحة الدير ووضعوا العلم الإثيوبي علىها مما أثار غضب الرهبان المصريين، وذلك فى محاولة لطمس الهوية المصرية فى الدير التابعة للكنيسة الارثوذكسية .

وأشار إلى ان صدم وقع بين الرهبان المصريين والاثيوبين على مرأى ومسمع من سلطة الاحتلال الاسرائيلي ،لافتا إلي ان هناك وثائق عديدة تؤكد احقية الدولة المصرية فى الدير مشددا على ان تنسيقية سباب الاحزاب والسياسيين ترفض جميع الممارسات الاثيوبية التى تمت داخل الديرالتابع للكنيسة الأرثوذكسية .

وطالب عزت من السلطات المصرية سرعة التدخل للحفاظ على الحقوق التاريخية للكنيسة المصرية فى ذلك الدير .