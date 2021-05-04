/629809/النائب-عمرو-عزت-نرفض-الممارسات-الأثيوبية-ضد-الرهبان-في-دير-السلطان-ورئيس-الشيوخ-نتعامل-بالخلق-المصري-الأصيل

قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ: نتابع "المسلك الرائع" للقيادات المصرية في التعامل مع تطورات قضية سد النهضة، وأن الدولة المصرية تلتزم فيه "بالخلق المصري الأصيل"، وما يمليه القانون الدولي والأعراف المصرية، ولن تنزلق أو تندفع وراء ما لا طائل منه.

وأكد أن مجلس الشيوخ يتابع بكل ما أؤتي من وطنية وإخلاص، الجهود التي سوف "تكلل بالنجاح" للقيادة المصرية، وأن الشيوخ ينظر بعين "الرضا والدعم" للجهود المتواصلة في هذا الملف.

جاء ذلك قبيل رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، تعقيبا على ما أثاره النائب عمرو عزت، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، بشأن الممارسات الأثيوبية ضد الرهبان المصريين في دير السلطان.

مجلس النواب والممارسات الأثيوبية

وأعلن النائب تضامنه مع الكنيسة الأرثوزكسية في هذا الأمر، مطالبا الدولة بضرورة أن تكون هناك تحركات للحفاظ على حقوق أبناء مصر من الرهبان في دير السلطان.

وانتقد النائب عمرو عزت، قيام بعض الأثيوبيين باقتحام دير السلطان المملوك للكنيسة المصرية للأقباط الأرثوزكس ويقع داخل أسوار البلدة القديمة لمدينة القدس.

وقال: الإثيوبيين قاموا بنصب خيمة في ساحة الدير ووضعوا العلم الإثيوبي علىها مما أثار غضب الرهبان المصريين، فى محاولة لطمس الهوية المصرية فى الدير التابع للكنيسة الأرثوزكسية.

وأشار إلى أن صدام وقع بين الرهبان المصريين والإثيوبيين على مرأى ومسمع من سلطة الاحتلال الإسرائيلي.

رئيس الشيوخ وملف سد النهضة

وأكد أن هناك وثائق عديدة تؤكد أحقية الدولة المصرية في الدير، مشيرا إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ترفض جميع الممارسات الإثيوبية التي تمت داخل الدير التابع للكنيسة الأرثوزكسية .

وطالب النائب، السلطات المصرية سرعة التدخل للحفاظ على الحقوق التاريخية للكنيسة المصرية في الدير.