صور.. وصول 52 عربة سكة حديد جديدة للركاب إلى ميناء الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - أعلن المهندس كامل الوزير وزير النقل، وصول دفعة جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية الجديدة، "52 عربة" إلى ميناء الإسكندرية وذلك ضمن صفقة تصنيع و توريد 1.300 عربة جديدة والتى تعد الصفقة الأكبر والأضخم فى تاريخ سكك حديد مصر والتى كانت قد وقعتها هيئة السكك الحديدية المصرية وشركة ترانسماش الروسية الممثل للتحالف الروسى المجرى بقيمة مليار و16 مليونا و50 ألف يورو.





وأشار وزير النقل، فى بيان صحفى، إلى أن العربات الــ 52 التى وصلت هى عربات درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية ليصل إجمالى عدد العربات التى وصلت حتى الآن إلى 353 عربة على أن يتوالى بعد ذلك وصول باقى العربات على دفعات وفقًا للجدول الزمنى المحدد، مشيرا إلى أن صفقة الـ 1.300 عربة جديدة للركاب تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة فى تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية. وأضاف الوزير، أن هذه الصفقة هى إحدى ثمار التعاقدات الضخمة التى تمت بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتطوير قطاع النقل ومنه قطاع السكك الحديدية وتوفير الإمكانيات للارتقاء به وفق أحدث النظم التكنولوجية العالمية، لافتا إلى أن الصفقة تساهم فى رفع كفاءة التشغيل اليومى وانتظام جداول التشغيل، وأن العربات الجديدة التى تصل يتم دخولها الخدمة تباعا الى جدول التشغيل اليومى بالسكة الحديد ليرى المواطن شهريًا دخول قطارات جديدة مكونة من جرارات وعربات كلها جديدة وهو ما يساهم فى استمرار تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب. وأشار وزير النقل، إلى أن تدعيم أسطول الوحدات المتحركة هو أحد العناصر الخمسة التى ارتكزت عليها الخطة شاملة للنهوض وتطوير مرفق السكة الحديد الجارى تنفيذها والتى تشمل "الوحدات المتحركة (العربات والجرارات، السكة، القضبان – المحطات – المزلقانات" بالإضافة إلى تحديث نظم الإشارات لزيادة عوامل السلامة والأمان والتطوير الشامل للورش وامدادها بكافة المعدت الحديثة وكذلك تدريب وتثقيف العنصر البشرى.

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