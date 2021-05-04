40 درجة فى القاهرة الآن.. تحذير من الأرصاد

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الأرصاد، فى بيان لها، عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، أن درجة الحرارة على القاهرة الآن 40 درجة، والإسكندرية 36 درجة، ومطروح 42 درجة، وبورسعيد 30 درجة، والأقصر 40 درجة، والغردقة 36 درجة، وشرم الشيخ 36 درجة.

وحذرت الهيئة، من التعرض المباشر لأشعة الشمس، وعدم ترك أى مواد قابلة للاشتعال داخل السيارات مثل زجاجات الكحول، وارتداء الملابس القطنية الفضفاضة، والإكثار من تناول السوائل خصوصًا المياه أثناء الأفطار وخلال فترة الليل.