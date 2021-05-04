جدة - نرمين السيد - وأوضحت الأرصاد، فى بيان لها، عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، أن درجة الحرارة على القاهرة الآن 40 درجة، والإسكندرية 36 درجة، ومطروح 42 درجة، وبورسعيد 30 درجة، والأقصر 40 درجة، والغردقة 36 درجة، وشرم الشيخ 36 درجة.
وحذرت الهيئة، من التعرض المباشر لأشعة الشمس، وعدم ترك أى مواد قابلة للاشتعال داخل السيارات مثل زجاجات الكحول، وارتداء الملابس القطنية الفضفاضة، والإكثار من تناول السوائل خصوصًا المياه أثناء الأفطار وخلال فترة الليل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 40 درجة فى القاهرة الآن.. تحذير من الأرصاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.