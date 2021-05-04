مساعد وزير الداخلية للسجون: الانتهاء من قوائم العفو الرئاسى بمناسبة العيد

جدة - نرمين السيد - وأضاف، خلال الزيارة التفقدية التى نظمها قطاع السجون اليوم الثلاثاء لوفد حقوقى، وممثلى أكثر من 27 صحيفة ووكالة أنباء عالمية - أن لجان العفو ستعقد الأسبوع المقبل، لتحديد أعداد السجناء الذين ينطبق عليهم قرار العفو، فضلا عن موافقة وزير الداخلية محمود توفيق على منح زيارة استثنائية للسجناء احتفالا بعيد الفطر المبارك، على ألا تحتسب ضمن الزيارات المقررة لهم.

وفيما يتعلق بالأوضاع داخل السجون، شدد على أن وزير الداخلية محمود توفيق وجه بفتح أبواب السجون أمام المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية، للوقوف على حجم الرعاية الصحية والاجتماعية المقدمة لنزلاء السجون، وإثبات كذب الحملات الممنهجة التى تشن من الخارج، ليس ضد وزارة الداخلية فقط، وإنما ضد الدولة المصرية بأكملها.

وردا على أكاذيب تنظيم الإخوان الإرهابى والقنوات الإعلامية المأجورة بوجود معتقلين فى السجون المصرية، شدد مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون على عدم وجود معتقل واحد داخل السجون المصرية، مؤكدا أن جميع النزلاء بالسجون متواجدون لتنفيذ أحكام قضائية أو بموجب أوامر حبس من النيابة العامة.

وحول نجاح قطاع مصلحة السجون فى تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، كشف اللواء طارق مرزوق عن أن وزير الداخلية وجه منذ بداية انتشار الوباء، بضرورة تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية داخل جميع السجون والليمانات، والعمل على تطهير العنابر وكافة مرافق السجون والليمانات بشكل دوري، مع الحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعى سواء داخل السجون والليمانات، أو خلال الزيارة، وهو ما أسفر عن عدم رصد أية حالات إصابة بفيروس كورونا داخل السجون حتى الآن.