سفير مصر لدي استراليا ينقل تهنئة السيد رئيس الجمهورية بمناسبة عيد القيامة...

شارك السفير محمود زايد، سفير مصر لدي استراليا، وكذلك أعضاء السفارة، في قداس عيد القيامة المجيد الذي أقيم بكنيسة مارمرقس القبطية الأرثوذكسية بالعاصمة الأسترالية كانبرا، كما قام بنقل برقية التهنئة المُوجهة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلي أبناء الجالية من الأقباط، بهذه المناسبة الكريمة.

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