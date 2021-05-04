/629812/روما-يعلن-في-بيان-رسمي-رحيل-مدرب-الفريق-فونسيكا-نهايه-الموسم

أعلن نادي روما الإيطالي إقالة فونسيكا من منصب المدير الفني للفريق عقب نهاية الموسم الجاري، وذلك بسبب سوء النتائج بعدما خسر نادى العاصمة الايطالية مبارياته الثلاثة الأخيرة، 2 في الدوري الإيطالي وبينهما هزيمة مذلة أمام مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي بنتيجة 2-6.

وكشف النادي في بيان عبر موقعه الرسمى وحسابه على توتير الخبر الذى جاء فيه: "نادي روما يؤكد أن المدرب باولو فونسيكا سيغادر في نهاية الموسم".

وقال دان فردكين في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الإيطالي: "بالنيابة عن الجميع في روما، نود أن نشكر باولو فونسيكا على العمل الجاد والقيادة التي أظهرها خلال هذين العامين".

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روما خسر بنتيجة 6-2 في مباراة الذهاب أمام مانشستر يونايتد الخميس الماضي

ويأتى الانفصال عن المدرب البرتغالي 48 عاما في ظل سوء النتائج وأداء الفريق في الدوري الإيطالي حيث يحتل المركز السابع في جدول الترتيب، بعدما قاد المدرب البرتغالي الذئاب في 96 مباراة بجميع المسابقات حقق الفوز في 50 وتعادل في 19 وخسر 27 مواجهة .

تقام اليوم الثلاثاء مباراة من العيار الثقيل بين فريقين باريس سان جيرمان ومانشستر يستضيف، علي ستاد الاتحاد، في مباراة دور النصف نهائي من دوري أبطال أوروبا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً

يذكر أن الفريقين يبحثان عن تحقيق اللقب الأول لهما في دوري أبطال أوروبا، حيث لم يسبق لأي منهما النجاح في تحقيقه.

ويكفي السيتي الفوز أو التعادل بأي نتيجة، أو حتى الخسارة بهدف دون رد فيما يحتاج باريس للفوز بفارق هدفين أو بفارق هدف مع تسجيل أكثر من هدفين