/629813/غياب-الأهلي-والزمالك-عن-اجتماع-اتحاد-الكرة-مع-الأندية-تفاصيل

عقد اللجنة الثلاثية برئاسة أحمد مجاهد إجتماعاً في اتحاد الكرة وذلك لمناقشة بعض من الامور الهامه التي تخص مسابقة الدوري الممتاز، حيث سيتم عرض كافة التطورات، فيما تواجد جميع مسئولو الأندية المصري، بأستثناء قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، حيث عقد الأجتماع الساعة الواحده ظهر اليوم الثلاثاء، ولم يتقدم أي منهم عزراً.

ومن ناحيه اخري حدد "كاف" في خطابه، فترات تسجيل الأندية للاعبيه، قبل انطلاق المنافسات، والتي جاءت على النحو التالي:

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري.. القنوات الناقلة

الفترة الأول: حتي العاشر من يوليو دون أي غرامات، بينما الفترة الثانية: من 11 حتي 20 يوليو مع غراة قدرها 250 دولاراً لكل لاعب.

الفترة الثالثة: من 21 حتي 31 يوليو، والتي لا يمكن خلالها حذف أي من اللاعبين المسجلين، لكنه يمكن إضافة لاعبين جدد مع دفع غرامة قدرها 500 دولار، على أن يشارك اللاعبون المسجلون في تلك الفترة بداية من الدور التمهيدي الثاني فصاعدًا.

فيما الحالات الخاصة التي منحها "كاف" للاتحادات فيما يتعلق بالموقف الحالي لدورياتها المحلية، خاصة في ظل الظروف الحالية المتعلقة بانتشار فيروس "كورونا" المستجد، حيث جاءت على النحو التالي:

الأندية المشاركة في الموسم المقبل من بطولات الأندية، هي الأندية التي تأهلت من مسابقاتها المحلية لموسم 2020-2021 حسبما ينص البنود 2 و3 و4 من المادة الخامسة للائحة مسابقتي دوري الأبطال والكونفيدرالية

الأندية المشاركة في الموسم المقبل من بطولات الأندية، هي الأندية التي تأهلت من مسابقاتها المحلية لموسم 2020-2021 بما يتوافق البنود 2 و3 و4 من المادة الخامسة للائحة مسابقتي دوري الأبطال والكونفيدرالية