دوت الخليج يرصد كشف حساب النائب محمد تيسير مطر خلال 120 يوم عمل برلماني

/629814/تحيا-مصر-يرصد-كشف-حساب-النائب-محمد-تيسير-مطر-خلال-120-يوم-عمل-برلماني

برهن النائب محمد تيسير مطر على قدرة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على إحداث طفرة في الحياة السياسية والبرلمانية، فأمين سر لجنة حقوق الإنسان، قد تحول إلى شعلة نشاط مكثف داخل وخارج أروقة البرلمان، فلا يكاد يمر إسبوع إلا وتحفل أجندة النائب بنشاطات متعددة، داخل أروقة البرلمان، وخارج أسواره بين المواطنين وفي المناسبات العامة.

ويرصد دوت الخليج على مدار تقرير كشف حساب النائب خلال 120 يوما، عدم تفويت مطر أية مناسبة وطنية، أو قضية تشغل الرأي العام، إلا وأدلى فيها برأيه ورؤيته وبذل فيها الجهود تلو الأخري، ففي 17 نوفمبر، أعلن النائب محمد تيسير مطر، أمين عام حزب إرادة جيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلغاء احتفالية فوزه في الانتخابات البرلمانية، وإنفاق تكاليف الحفل في أعمال خيرية تفيد أهالي دائرته بدار السلام والبساتين محافظة القاهرة. ووجه محمد تيسير مطر ، في بيان منذ قليل نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" التحية لأهالي دائرته، واصفا إياهم بأصحاب الفضل.

وقال:"تحية تقدير واحترام وشكر من قلبي إلى أهلي بدار السلام والبساتين، فمهما شكرت لن أوفيكم حقكم عن ما قدمتموه لي، فأنتم أصحاب الفضل بعد الله في نجاحي، وأدعو الله أن يجعلني عند حسن ظنكم بي، فحبكم ومساندتكم هما رأس مالي في حياتي السياسية والشعبية".

وقرر النائب محمد تيسير مطر إلغاء الاحتفالات بفوزه في الانتخابات البرلمانية وإنفاق تكاليفها في أعمال خيرية تفيد أهالى دائرته قائلا :"وبهذه المناسبة السعيدة، أعتذر إلى كل من أراد أن يحتفل بي وأقدر مشاعرهم جميعا وأشكرهم على تفهمهم لوجهة نظري في تحويل أموال الاحتفالات إلى أي عمل خيري ينتفع به المجتمع لخدمة أهالينا ومساندته، وتحية من كل قلبي لكل رجل وسيدة وشاب وفتاة وإلى أصحاب الهمم على ما قدموه لي".

وتابع:" تحية إلى زملائي النواب الذين نالوا ثقة الأهالي وفازوا بالمقاعد الفردية. وبنفس القدر أقدم التحية إلى أخوتي وزملائي الذين لم يحالفهم الحظ، فهم أخوة لنا جميعًا وأدعوهم إلى التعاون يد بيد لخدمه أهالينا.

ووجه الشكر إلي من بذل مجهودا في عملية الانتخابات البرلمانية وإخراجها بهذا الشكل الجميل، قائلا :"وشكر خاص إلى القضاة والمستشارين لإشرافهم على الانتخابات، وإلى رجال الشرطة والقوات المسلحة لما قاموا به من تأمين سير الانتخابات وسلامه الناخبين، وإلى رجال الصحافة والإعلام على الجهد لتغطية العملية الانتخابية".

واختتم محمد تيسير مطر بقوله :"أكرر شكري لأصدقائي لتقبلهم وجهة نظري بتحويل أموال الاحتفالات إلى العمل الخيري..وفقنا الله لخدمة مصرنا الحبيبة وأهالينا الأعزاء".

المواطن أولا

7 فبراير، أعلن النائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عدد الطلبات التى تقدم بها خلال شهر يناير لإنهاء أزمات تواجه المواطنين فضلا عن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للأهالى.

وقال محمد تيسير مطر فى بيان نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "منذ أن أعلنت نيتى الترشح لانتخابات البرلمان، شرفت بالعمل مع فريق من المتخصصين حاملين هموم المواطن والوطن بيد ورؤانا ومستقبلنا باليد الأخرى، وقمنا باستطلاع آراء المواطنين حول أبرز المشكلات التى تعانى منها أحياء القاهرة، والبداية كانت من دار السلام والبساتين، حيث أنتمي".

وتابع: "مع مرور شهر من تسلمى منصبى كنائب فى البرلمان وخادم للشعب، قمت بتقديم عدد من الطلبات إلى الجهات التنفيذية المختصة، استجابة لشكاوى المواطنين ولتحسين مستوى الخدمات المقدمة إلى الأهالى، الذين عانوا من التهميش وسوء مستوى المرافق".

وأكد محمد تيسير مطر مواصلة العمل من أجل المواطنين، قائلا :"وأعد بتقديم المزيد فى المرحلة المقبلة لكل أحياء القاهرة التى أتشرف بتمثيلها فى مجلس النواب، بالإضافة إلى متابعة الطلبات المقدمة لحين الوصول إلى حل، كما أؤكد لأهلى أن مكتب خدمة المواطنين جاهز لاستقبالهم فى أى وقت.

8 فبراير أكد النائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن بيانات وزراء حكومة المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والتى تم عرضها أمام البرلمان على مدى 3 اسابيع متواصلة، تكمن في إن قيمتها الفعلية في التنفيذ وليس العرض فقط تحت قبة البرلمان.

وأضاف أمين السر لجنة حقوق الإنسان خلال اجتماع اللجنة ، أنه بسبب التداخل في اختصاص اللجنة من البيانات والخطط المقدمة من وزاراء الحكومة، أننا في حاجة لوجود فريق مكلف في كل وزارة، لمراقبة ومتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي، ويقوم هذا الفريق بالتنسيق مع البرلمان ولجانه الفرعية، كما يجب على كل كل وزارة أن تقوم بإعلان خطتها في وسائل الإعلام المختلفة.

وأشار "مطر"، إلى أن لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان،تعي حقيقة مهامها واختصاصاتها والتي تشمل كل ما يمس حياة المواطن اليومية، كالنظافة والمرور والصحة والرقابة على الأسعار، حتى يشعر المواطن بفارق في الخدمات المقدمة إليه من الحكومة.

7 مارس تقدم النائب محمد تيسير مطر أمين سر لجنة حقوق الإنسان، أمين عام حزب إرادة جيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بـ 13 طلبا للجهات التنفيذية خلال شهر فبراير، والتى يتم تقديمها بناءً على الشكاوى والاقتراحات المقدمة من الأهالي إلى مكتب خدمة المواطنين الخاص به، بالإضافة إلى متابعة فريق العمل لصفحات التواصل الاجتماعي.

بعض الطلبات المقدمة تم الانتهاء منها والاستجابة لها من قبل الجهات التنفيذية المختلفة، بينما البعض الآخر ما يزال فى مرحلة المتابعة، وفق الخطط الموضوعة من النائب محمد تيسير مطر وفريقه.

23 مارس نظم النائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أمين عام حزب إرادة جيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، احتفالية مليئة بالحب والود بمقر الحزب بمناسبة عيد الأم.

وكرم النائب محمد تيسير مطر، أمهات الشهداء وعدد من الأمهات المثاليات بمسقط رأسه بدائرة دار السلام والبساتين، على هامش احتفالات عيد الأم، ورفعوا مجموعة من صور الشهداء لتعبير عن دور الشهداء وأمهاتهم في مثل هذه المناسبات الطبية.

وقدم مطر للأمهات هدايا رمزية تعبيرا عن تقديره لدورهن الرئيسي في المجتمع كسيدات ناجحات ومربيات فاضلات.

الإنجازات المشهودة

3 إبريل عبر النائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين عام حزب إرادة جيل، عن سعادته بالاحتفالية المصرية لموكب المومياوات الملكية، مؤكدا أن العالم كله يترقب هذا الحدث الكبير الفريد من نوعه.

وقال "مطر" في كلمة نشرها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك:"ساعات قليلة ويبدأ موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير لمتحف الحضارة الجديد مهما اتكلمت عن سعادتي وفخري ببلدي النهاردة، كلامي مش هيكفي، النهاردة يوم هتختلط فيه العراقة وعظمة التاريخ بإنجازات الحاضر والقدرة على التخطيط وبناء المستقبل".

واختتم كملته بقول :"ومرة تانية وتالتة مصر بتثبت مدى قدرتها على إبهار العالم وصناعة أحداث وإنجازات العالم كله يقف ينتظرها ويتابعها. انتظروا النهاردة مشاهد أنا متأكد إنها هتتحفظ في ذاكرتنا لسنين طويلة".

5 إبريل شارك النائب محمد تيسير مطر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وأمين عام حزب إرادة جيل، وفد برلماني لزيارة محافظة سوهاج لتفقد مشروعات التي نفذتها مبادرة حياة كريمة، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقال النائب محمد تيسير مطر في كلمة عبر حسابه على الفيسبوك:" زيارة ميدانية برئاسة النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان والنائب عماد حمودة رئيس لجنه الإسكان بمجلس النواب لمركز دار السلام - محافظة سوهاج لمتابعة مستجدات مبادرة حياه كريمة المرحلة الاولى التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ".

وتفقد الوفد البرلماني، مجمع الخدمات الحكومية بالقرية، والذي يضم عدد من المشروعات الخدمية منها " مركز شباب عرابة أبو الدهب، ومدرسة عرابة أبو الدهب الإعدادية، ومدرسة عرابة أبو الدهب الابتدائية الجديدة، ومحطة رفع الصرف الصحي بالقرية، ومبنى الوحدة المحلية، ومركز رعاية الأمومة والطفولة، وكذلك مدرسة عرابة أبو الدهب الثانوية الصناعية، ومشروع استكمال وتأهيل محطات الرفع وخطوط الطرد لقرى عرابة ابو الدهب وعرابة ابو عزيز"، حيث تضمن تطوير القرية تركيب بلاط الإنترلوك بالطرق الداخلية، وطلاء واجهات المنازل"، لتحويلها إلي قرية نموذجية.

كما تفقد وفد مجلس النواب، مشروع "مهنتك مستقبلك" الذي يأتي في إطار مبادرة حياة كريمة، ويستهدف قامت وزارة القوى العاملة بإطلاق تدريب الشباب على مهن حرفية منها "الخياطة والسباكة والتركيبات الكهربائية "، حيث يتم تدريب الشباب مجانا وتأهيلهم للعمل ومزاولة الحرف.

واستمع وفد مجلس النواب، إلي الأهالي بقرية عرابة أبو الدهب، والذين أشادوا بما تم تنفيذه من مشروعات خدمية وتنموية في القرية ضمن مبادرة.

7 إبريل افتتح، النائب محمد تيسير مطر أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين عام حزب أرادة جيل، معرض "أهلا رمضان" بدائرة دار السلام محافظة القاهرة.

وحضر الافتتاح اللواء أيمن السعيد رئيس حي دار السلام، والنائب خالد طنطاوى، وعقب الافتتاح قام النائب محمد تيسير مطر بعمل جولة سريعة داخل المعرض، كما استمع للأهالي عن آرائهم في المعرض والمنتجات المعروضة ذات الجودة العالية والأسعار المخفضة.

13 إبريل أعلن النائب محمد تيسير مطر أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تجهيز شنط رمضان وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا بدائرة دار السلام والبساتين بمحافظة القاهرة. وقال "مطر" فى كلمة نشرها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" :"واحدة من أجمل طقوس رمضان اللي بنستناها كل سنة هي التنافس في الإحسان .. ناس كتير حوالينا محتاجين كل مساعدة ممكنة، ومفيش أجمل من إن الشهر ده يكون باب خير على الجميع. عشان كده قدرنا إننا نجهز شنط فيها المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية للأسرة، وهيتم توزيعها على الأسر الأكثر احتياجا في دار السلام والبساتين".

ودعا محمد تيسير مطر القادرين بأن يدعموا المحتاجين، قائلا :"اتمنى من كل قادر إنه يشاركنا ويقوم بدوره، عشان مايبقاش في حد محتاج".

نشاط مكثف

18 إبريل وجه النائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أمين عام حزب إرادة جيل، الشكر لفريق عمله بمكتب خدمة المواطنين واصفا إياهم بـ"فريق على قدر المسئولية".

وقال "مطر" في رسالة شكر لفريق عمله، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك":" فريق عمل مكتب خدمة المواطنين، فريقي اللي بفتخر بيهم، ومن أول يوم اشتغلنا فيه مع بعض قررنا إننا نساعد أهلنا بكل اللي نقدر عليه ونكون على قدر المسؤولية".

وأضاف :"مع كل شكوى أو طلب بنستقبله، بنكون قدام تحدي كبير وبنحاول نوصلها لكل الجهات اللي تقدر تتعاون معانا في حلها. وقدرنا الحمد لله خلال فترة بسيطة إننا نحل عدد كبير من الشكاوى ونقدم عدد كبير من الطلبات للجهات التنفيذية، بناء على طلباتكم واقتراحاتكم، ولسه مستمرين وسعداء بثقة أهالينا، وأوضح "مطر" أن المكتب مفتوح لحضراتكم وبيرحب بيكم طول شهر رمضان.

25 إبريل قال النائب محمد تيسير مطر، "إنه نال الشرف بوجوده وسط المعلمين، والمعلم هو صاحب فضل وخير علينا جميعا فهو عنصر رئيسي في المنظومة التعليمية، كما أنه صانع الأجيال، وأعلن محمد تيسير مطر دعمه المطلق للمعلمين، قائلا:" نحن تحت أمر المعلم في أي وقت".

وذلك بعدما نظمت النقابة الفرعية للمعلمين بمصر القديمة، لقاء جمع بين أعضاء مجلس النواب والشيوخ ومعلمي مصر القديمة والمنيل، وأهدت النقابة درع تكريم للنائب محمد تيسير مطر أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين عام حزب إرادة جيل، وذلك خلال احتفالية بمقر النقابة.

28 إبريل وافقت وزارة الأوقاف على طلب النائب محمد تيسير مطر أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين عام حزب إرادة جيل، الخاص بفرش مسجد الفتح بدائرة دار السلام محافظة القاهرة، وفقا لما أعلنه النائب محمد تيسير مطر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

واستشهد النائب محمد تيسير مطر بقول الله سبحانه وتعالى :"إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. (صدق الله العظيم) مضيفا :"الحمد لله استجابت وزارة الأوقاف للطلب اللي تقدمنا بيه لفرش مسجد الفتح بدار السلام، والنهاردة كنت سعيد جدا بتسلم الفرش والتوجه لتسليمه للمسئولين عن المسجد، بصحبة فريقى من أعضاء مكتب خدمة المواطنين، عشان نبدأ في فرش وتجهيز المكان للمصلين".

وتابع :"بشكر الأهالي وإمام المسجد على حسن الضيافة والاستقبال، وبحمد ربنا على إنه سخرنا لخدمة الناس والاستجابة لمطالبهم والمشاركة بالعمل والمجهود في تجهيز بيت من بيوت الله".

1 مايو وجه النائب محمد تيسير مطر أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تهنئة للعمال بمناسبة عيدهم السنوى، قائلا: عمال مصر هما حجر الأساس اللي بنينا عليه زمان وهنبني عليه تاني دلوقتي، لأن مفيش نهضة في أي مجال بدون عمال عندهم القدرة على الابتكار والتطوير، مدربين على أحدث التقنيات، ومكانتهم المادية والاجتماعية محفوظة، وده دور الدولة بكل مؤسساتها، عشان نرجع تاني تكون عندنا قلاع صناعية ومؤسسات تصدر إنتاجها لكل العالم.

وأضاف:"ده الطريق اللي بدأناه وهنكمله بقيادة عمال مصر اللي بنباركلهم النهاردة بمناسبة عيدهم وبنقولهم كل سنة واحنا أحسن بيكم".