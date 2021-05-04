فيديو - مصر أرض الصالحين .. حكاية المرسى أبو العباس مع شيخه الشاذلى

جدة - نرمين السيد - تحدث الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، ورئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، وعضو هيئة كبار العلماء، خلال برنامج "مصر أرض الصالحين"، المذاع على القناة الأولى، اليوم الجمعة، عن العارف بالله سيدى المرسى أبو العباس.





وأضاف جمعة، أن المرسى أبو العباس حفظ القرآن كله فى عام واحد فقط، ونجاه الله سبحانة وتعالى من الغرق فى البحر المتوسط، وبعد أن وصل إلى تونس انتقل مع شيخه أبو الحسن الشاذلى إلى مصر وتحديدا مدينة الإسكندرية حيث عاش ومات فيها.

وأوضح مفتى الجمهورية السابق أن المرسى أبو العباس اسمه ونُسب إلى مدينة مولده التى كانت تابعة لدولة الأندلس وهى "مُرسية" ومن هنا جاء لقبه "المُرسى"، واسمه كاملا شهاب الدين أبو العباس أحمد بن حسن المرسى.



وذكر عضو هيئة كبار العلماء أن والد المرسى أبو العباس قرر ان يحج هو وأسرته إلى بيت الله الحرام، فسافر من الأندلس بالسفينة إلى تونس وقبل وصول السفينة إلى سواحل تونس وقعت عاصفة شديدة أدت إلى غرق السفينة فمات والد المرسى أبو العباس وأمه، ونجا المرسى وأخوه من الغرق، ونزلا تونس والتقيا بالشيخ أبو الحسن الشاذلى وتتلمذا على يده وصارا من أتباعه.

وأشار رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب إلى أن الشيخ أبو الحسن الشاذلى عندما قرر السفر إلى مصر اصطحب معه المرسى أبو العباس وأخوه، واستقروا جميعا فى مدينة الإسكندرية بمنطقة كوم الدكة، وعين الشيخ الشاذلى تلميذه المرسى أبو العباس نائبا له فى الدرس إذ غاب عنه، وذلك نظرا لنبوغه فى تحصيل العلم.