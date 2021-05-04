مراسلو الصحف الأجنبية يشيدون برعاية السجناء: مصر تؤمن بأهمية حقوق الإنسان

جدة - نرمين السيد - أشاد مراسلو الصحف ووكالات الأنباء الإقليمية والدولية، بأوجه الرعاية المقدمة للسجناء، وتطوير السجون المصرية، وذلك على خلفية زيارة حقوقيون وإعلاميون ومراسلون أجانب لليمان 440 بسجون وادى النطرون.





وأكد مراسلو الصحف، أن ما رأوه خلال جولتهم اليوم الثلاثاء، لليمان 440 بسجن وادى النطرون، يؤكد إيمان الدولة المصرية بأهمية معايير حقوق الإنسان.

ومن جانبها، قالت ميت سورو هوموديهى مديرة مكتب جريدة طوكيو بالقاهرة، إن تلك الزيارة هى الثالثة لها، حيث سبق أن زارت سجنى برج العرب والمرج، وهو ما يؤكد على شفافية العمل داخل وزارة الداخلية، وحرصها على الانفتاح على وسائل الإعلام المتنوعة سواء الإقليمية أو الدولية.

وأشارت إلى أن أبرز ما لفت نظرها، هو التزام جميع السجناء وكذلك مسؤولى قطاع مصلحة السجون بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، وفى مقدمتها ارتداء الكمامات الطبية، وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعى، فضلا عن حرص مصلحة السجون على إعادة تأهيل السجناء، لإعادتهم إلى المجتمع كأفراد منتجين، من خلال صقل مهاراتهم اليدوية والحرفية.

وبدوره، قال مدير مكتب قناة الحرية العراقية بالقاهرة رأفت ربيع، إن ما شاهده اليوم داخل ليمان 440 يدعو إلى الفخر، مشيدا بحرص وزارة الداخلية على دعوة وسائل الإعلام المحلية والعالمية للوقوف على حجم الرعاية المقدمة لنزلاء السجون ميدانيا، و إتاحة الفرصة لهم للقاء السجناء والتحاور معهم بعيدا عن أية قيود.

وأشاد رأفت باهتمام وزارة الداخلية بمعايير حقوق الإنسان وتطبيقها من خلال فلسفتها العقابية الحديثة المطبقة بمصلحة السجون، ومن بينها ما شاهده اليوم من وجود عنبر مخصص لذوى الاحتياجات الخاصة بمستشفى السجن، بالإضافة إلى تجهيز مستشفى السجن بأحدث الأجهزة الطبية وتزويدها بكمية كبيرة من الأدوية اللازمة.

ووصف يوزاله سان خان مسؤول وكالة أنباء شرق آسيا، ما شاهده فى سجنى القناطر وبرج العرب من قبل، وليمان 440 اليوم، بالأمر المذهل، خاصة فى ضوء عدم رصد أى حالات إصابة بفيروس كورونا داخل السجون، على الرغم من كونه مجتمع مغلق، إلا أن الإجراءات الاحترازية والتعقيم الدورى المستمر، ساهم فى الحفاظ على تلك البيئة الخالية من الفيروس الفتاك.

وأشاد بمنظومة العمل داخل قطاع مصلحة السجون بشكل عام وحرص المسئولين على إتباع جميع قواعد السلامة المهنية، وفى مقدمتها ضرورة استخراج الشهادات الصحية للعاملين بأفران ومطابخ السجون.

ومن جانبه، قال إبراهيم الشريف مدير المركز الإعلامى العراقى بالقاهرة، أن الزيارة أتاحت له التعرف على منظومة العمل الرائعة بقطاع مصلحة السجون، واعتمادها بالأساس على تطبيق المعايير الخاصة بحقوق الإنسان ، قائلا: "إن ما رأيته اليوم داخل الليمان يؤكد مدى إيمان وزارة الداخلية بتمتع السجين بكافة حقوقه التى كفلها له القانون".

وأضاف أنه من خلال زيارته اليوم تأكد من أن جميع الموجودين بالسجن ينفذون أحكاما قضائية، أو محبوسين بأوامر من النيابة العامة، مشددا فى الوقت نفسه على أن مثل تلك الزيارات أثبتت كذب إداعاءات قوى الشر المغرضة التى تشن هجمات ممنهجة ضد الدولة المصرية.