صور.. حملات تفتيشية بعدد من المصانع بالقاهرة ومحطات معالجة الصرف بالشرقية

جدة - نرمين السيد - شنت وزارة البيئة، فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، حملة تفتيشية على عدد من المصانع العاملة فى مجالات الغزل وإنتاج المواد الغذائية ومستحضرات التجميل بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية بالقاهرة الكبرى، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.





ونفذ فرع القاهرة، وفقا لبيان صحفى، 3 أنشطة توعوية بالمركز الطبى بقرية طحانوب مركز ومدينة شبين القناطر وذلك فى إطار مبادرة حياة كريمة، وذلك بهدف رفع الوعى البيئى للمواطنين وحثهم على تبنى الممارسات البيئية السليمة. كما شكل فرع الشرقية لجنه للتفتيش على محطات معالجة الصرف الصحى بمحافظه الشرقية والإسماعيلية، حيث تم التفتيش على محطات الصرف بمراكز كلاٍ من أولاد صقر ، وأبو كبير وتم سحب العينات اللازمة ومراجعة السجلات الخاصة بالمحطة والمستندات الخاصة بها واتخاذ الإجراءات اللازمة. وحرصاً على رفع الوعى البيئى للمواطنين قام فرع الشرقية بتنفيذ حملة توعية بيئية بمدينة الزقازيق وأخرى بالوحدة المحلية بالصنافيين حول أهمية الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، حيث تم شرح عدد من المفاهيم البيئية المختلفة وتم تشديد على ضرورة إتباع الإجراءات الاحترازية للحد من زيادة انتشار فيروس كورونا وإتباع العادات الغذائية الصحية والسلوكيات البيئية الرشيدة.

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