أزمة دير السلطان بالقدس تحت قبة الشيوخ.. ونائب ينتقد الممارسات الإثيوبية

جدة - نرمين السيد - وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ: نتابع "المسلك الرائع" للقيادات المصرية فى التعامل مع تطورات قضية سد النهضة، وأن الدولة المصرية تلتزم فيه "بالخلق المصرى الأصيل"، وما يمليه القانون الدولى والأعراف المصرية، ولن تنزلق أو تندفع وراء ما لا طائل منه.

وأكد قبيل رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أن المجلس يتابع بكل ما أؤتى من وطنية وإخلاص، الجهود التى سوف "تكلل بالنجاح" للقيادة المصرية، وأن الشيوخ ينظر بعين "الرضا والدعم" للجهود المتواصلة فى هذا الملف.

وانتقد النائب عمرو عزت، قيام بعض الإثيوبيين باقتحام دير السلطان المملوك للكنيسة المصرية للأقباط الأرثوذكس ويقع داخل أسوار البلدة القديمة لمدينة القدس.

وقال: الإثيوبيين قاموا بنصب خيمة فى ساحة الدير ووضعوا العلم الإثيوبى علىها مما أثار غضب الرهبان المصريين، فى محاولة لطمس الهوية المصرية فى الدير التابع للكنيسة الأرثوذكسية.

وأشار إلى أن صدام وقع بين الرهبان المصريين والإثيوبيين على مرأى ومسمع من سلطة الاحتلال الإسرائيلى.

وأكد أن هناك وثائق عديدة تؤكد أحقية الدولة المصرية فى الدير، مشيرا إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ترفض جميع الممارسات الإثيوبية التى تمت داخل الدير التابع للكنيسة الأرثوذكسية.

وطالب النائب، السلطات المصرية سرعة التدخل للحفاظ على الحقوق التاريخية للكنيسة المصرية فى الدير.