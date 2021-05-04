/629822/مشروبات-تساهم-في-الوقاية-من-فيروس-كورونا
لا زال فيروس كورونا الفتاك، يحصد آلاف الإصابات ومئات الوفيات حول العالم، ورغم استنتاج العديد من اللقاحات للوقاية منه إلا أنه يوجد أشياء طبيعية يمكنك من خلالها تجنبه حتى ولو بنسبة قليلة.
مشروبات طبيعية تساهم في الوقاية من كورونا
وزارة الصحة المصرية أكدت في منشور لها أن هناك مشروبات طبيعية تساهم في الوقاية من فيروس كورونا، وتساعد الجسم على مواجهته. وأشارت الوزارة إلى أن كوبًا من عصير البرتقال الطبيعي يغني عن كبسولة فيتامين "ج".
ونصحت بتناول كوبًا من اللبن في الصباح وآخر في المساء، مؤكدة أنه يعزز المناعة، كون اللبن مصدر للبروتين والزنك.
وطالبت الوزارة بالحرص على شرب من 8 إلى 10 أكواب من المياه يوميا، مشددة على أن الجفاف يؤثر على الصحة وأداء أجهزة الجسم بشكل عام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مشروبات تساهم في الوقاية من فيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.